Gremios apoyan concurso interno para cargos de actuarios en Alto Paraná

El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) elevó una nota a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresando el apoyo del gremio a la decisión del pleno del máximo tribunal, que en la sesión plenaria de la semana pasada aprobó, por mayoría, realizar un concurso público interno para cubrir cargos vacantes de actuarios, en la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.

“Esta medida es un acto de estricta justicia laboral para los funcionarios jurisdiccionales y administrativos que se capacitan continuamente. Premia la preparación académica y la solvencia técnica del capital humano interno”, resalta parte del escrito remitido a los ministros de la máxima instancia judicial.

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Otra parte de la nota resalta que los funcionarios que forman parte de la institución poseen un conocimiento profundo de los sistemas de gestión y de los procedimientos, lo que representa una “idoneidad construida a lo largo de años de servicio”.

Finalmente, desde Sifjupar señalan que no se oponen al ingreso de profesionales externos en los concursos públicos de oposición iniciales. Sin embargo, las vacantes de promoción deben ser el derecho natural de progreso para quienes ya demuestran idoneidad en el terreno, de acuerdo con lo expresado por el gremio.

Concurso interno “fortalecerá carrera judicial”

La Asociación de Actuarios Judiciales del Alto Paraná (A.A.J.A.P) es otro gremio que expresó respaldo a la propuesta de implementación de concursos internos de oposición de méritos y aptitudes para cubrir cargos de actuarios judiciales, aprobada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia.

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En la nota remitida a los ministros del máximo tribunal la AAJAP resalta que la iniciativa constituye una medida que puede contribuir al fortalecimiento de la carrera judicial, a la optimización de los recursos humanos existentes y a la eficiencia y continuidad del servicio de justicia, en concordancia con los principios de igualdad e idoneidad, así como las disposiciones de la Acordada N° 1309/2019.

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Al criterio del gremio, es legítimo que quienes reúnan los requisitos exigidos y cuenten con la preparación necesaria sean tenidos especialmente en cuenta al momento de cubrir las vacancias, valorando su trayectoria, sus méritos y el conocimiento adquirido en el ejercicio de sus funciones.

El gremio remarca que, por tratarse de un cargo de alta responsabilidad y exigencia técnica, la función del actuario judicial reviste especial trascendencia dentro de la estructura jurisdiccional, por lo tanto requiere no solamente conocimientos jurídicos, sino también experiencia práctica en la tramitación de expedientes, manejo del sistema de gestión judicial, cumplimiento de plazos procesales, dirección del personal de secretaría y aplicación de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales.

Destacan experiencia institucional como mérito relevante

En otra parte de la nota remitida a la Corte Suprema de Justicia la Asociación de Actuarios Judiciales del Alto Paraná manifiesta respeto a las atribuciones y competencias de las autoridades de esa Circunscripción Judicial, así como las del máximo tribunal; y entiende que corresponde a dichas autoridades adoptar las decisiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias.

Sobre el punto la AAJAP destaca que es importante distinguir entre los cargos que, por la naturaleza y responsabilidad de sus funciones, requieren experiencia institucional previa y aquellos que permiten la incorporación progresiva de nuevos recursos humanos.

“Entendemos que la experiencia institucional constituye un mérito relevante para el desempeño de esta función, sin que ello implique establecer privilegios, ascensos automáticos ni excluir a quienes legítimamente aspiren a acceder a dichos cargos, sino promover mecanismos de selección que permitan evaluar objetivamente la idoneidad, preparación y aptitudes de cada postulante”, remarca el gremio.

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Por último el gremio expresa que su respaldo “se dirige a toda medida que, conforme a derecho, resulte beneficiosa para los compañeros funcionarios judiciales, fortalezca la carrera judicial y garantice la igualdad de oportunidades.”