IPS de Santaní cuenta por primera vez con servicio de urología

La noticia fue recibida con mucha satisfacción por los asegurados que necesitan de esta especialidad, teniendo en cuenta que durante todo este tiempo los pacientes tenían que trasladarse al hospital central para la realización de los estudios correspondientes o de lo contrario recurrir a los sanatorios privados.

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Según el registro de la institución, en 45 años de su funcionamiento, el local sanitario nunca contó con especialistas de esta área, por lo que todos los asegurados que requerían de este servicio eran enviados a la capital del país.

Al respecto, la directora de la Unidad Sanitaria, Dra. Dacysis Mendoza, comentó que el logro fue posible mediante la buena predisposición del actual presidente de la previsional, Dr. Derlis León, quien recientemente realizó una visita sorpresiva al centro asistencial para interiorizarse de las necesidades más urgentes de los asegurados.

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Aseveró que durante su estadía por el lugar, aprovechó para conversar con algunos pacientes que justamente le reclamaron la falta de urólogo en la institución.

En ese sentido, la Dra. Mendoza señaló que tras ese pedido, el Dr. Derlis León le comunicó que ya fueron designados dos especialistas de esta área para Santaní, evitando de esa manera que la gente que requiere de esta especialidad tenga que trasladarse a otro lugar para su tratamiento, explicó.

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Contentos por la respuesta

En otro momento, la funcionaria refirió que muchos asegurados manifestaron su satisfacción por la respuesta del presidente en la asignación de los profesionales urólogos para la Unidad Sanitaria de Santaní.

La atención de los especialistas se realiza los martes y viernes durante las 24 horas en cada turno.

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“Con este logro para nuestro hospital, los asegurados que necesitan de este servicio ya no tendrán la necesidad de trasladarse a otros centros asistenciales, por lo que valoramos bastante la buena predisposición del presidente Derlis León y esperamos seguir concretando otros proyectos para más adelante”, enfatizó la directora.