San Pedro de Ycuamandyyú atraviesa una larga crisis municipal, con salarios atrasados y vecinos que salen a limpiar la ciudad

Mientras funcionarios de la municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú denuncian que llevan hasta ocho meses sin cobrar, ciudadanos se autoconvocan para realizar trabajos de limpieza que deberían formar parte de las tareas habituales del municipio.

La situación refleja el deterioro de una ciudad que arrastra problemas de infraestructura, mantenimiento y gestión. Calles destrozadas, plazas descuidadas, maquinaria obsoleta, obras inconclusas y deudas con funcionarios integran el escenario que recibirá el intendente electo Blas “Tito” Panza, de la Alianza, quien tendrá el desafío de recuperar el funcionamiento de la institución y mejorar los servicios para la población.

Funcionarios denuncian hasta ocho meses sin cobrar

Durante la última semana, trabajadores municipales recurrieron a medios locales para denunciar atrasos salariales que, en algunos casos, alcanzarían los ocho meses. Ante la falta de pago, los funcionarios se declararon en brazos caídos, mientras crece la incertidumbre sobre cuándo podrán percibir sus haberes.

El intendente saliente, Carlos Quiñónez (ANR-HC), habría manifestado que durante la semana se pondría al día con los pagos. Sin embargo, entre los trabajadores persiste el escepticismo ante la promesa, mientras las obligaciones salariales continúan pendientes, según las denuncias.

Los vecinos asumen tareas de limpieza

Ante lo que consideran una falta de respuesta efectiva de la Municipalidad, ciudadanos volvieron a organizarse por iniciativa propia para limpiar una plaza de la ciudad. Estas acciones se repiten desde hace tiempo y también incluyeron jornadas de trabajo comunitario en el Paseo de los Artistas y mingas ambientales.

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La participación ciudadana contrasta con las deficiencias denunciadas en el mantenimiento urbano. Mientras los vecinos aportan tiempo y esfuerzo para recuperar los espacios públicos, la comunidad reclama una mayor presencia municipal y respuestas concretas a los problemas que afectan a la capital departamental.

El deterioro no se limita a las plazas. Las veredas ocupadas por vendedores ambulantes, las falencias en la recolección de residuos y el estado de abandono de la terminal de ómnibus forman parte de las quejas recurrentes. A esto se suma el empeoramiento de calles y caminos de tierra tras las lluvias, que dificultan el desplazamiento de los habitantes.

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Una crisis que atraviesa varias administraciones

Los problemas actuales se inscriben en una prolongada crisis administrativa que ha generado cuestionamientos durante distintas gestiones municipales. Las denuncias ciudadanas, las movilizaciones y las controversias sobre el manejo de los recursos públicos marcaron especialmente el segundo periodo del exintendente Gustavo Rodríguez.

Durante esa administración, las protestas derivaron en una intervención municipal, en cuyo marco se señaló un presunto daño patrimonial superior a G. 18.000 millones. Rodríguez, quien afronta un proceso judicial, presentó su renuncia antes de que la Cámara de Diputados resolviera sobre su eventual destitución.

Tras una etapa de interinatos y nuevas disputas políticas, asumió Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien había prometido encaminar la gestión municipal. Sin embargo, el cierre de su administración vuelve a estar marcado por reclamos salariales, deficiencias en los servicios y el deterioro de la infraestructura urbana.

Cambio político y una administración con grandes desafíos

Después de tres periodos de predominio colorado, la Asociación Nacional Republicana perdió la Municipalidad en las últimas elecciones, en las que resultó electo Blas “Tito” Panza, candidato liberal de una alianza opositora.

El nuevo jefe comunal recibirá una institución que deberá hacer frente a las obligaciones pendientes, revisar su situación financiera y recuperar la capacidad de prestar servicios básicos. Entre las prioridades figuran el mantenimiento de calles, la limpieza urbana, la recuperación de plazas y otros espacios públicos, así como la atención de las necesidades de los trabajadores municipales.

La principal expectativa ciudadana es que la nueva administración se traduzca en soluciones concretas y no en nuevas promesas. El pago de los salarios adeudados, la transparencia en el manejo de los recursos y la recuperación de la infraestructura serán algunos de los asuntos que pondrán a prueba a la próxima gestión municipal de San Pedro de Ycuamandyyú.