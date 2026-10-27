“Si me dan la razón, ya no pueden retroceder el tiempo”: Corte cajonea inconstitucionalidad de Kronawetter

En 2022, Mónica María Seifart de Martínez renunció como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM). Así fue designado Édgar Olmedo, quien poco tiempo después también renunció y asumió Alfredo Enrique Kronawetter Zarza, para completar el periodo no culminado de Seifart, hasta el 29 de octubre de 2023.

Posteriormente, por Decreto N° 9116 del 11 de abril de 2023, el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, confirmó como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura a Enrique Kronawetter, por lo que teniendo en cuenta esta decisión oficial, el mandato de Kronawetter debía fenecer el 12 de abril de 2026.

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Sin embargo, cuando Santiago Peña asumió como presidente, por Decreto N° 714 -del 20 de noviembre de 2023-designó a Alicia Pucheta como representante titular del Ejecutivo, en reemplazo de Kronawetter.

Con esta decsión, el mandato de Alicia Pucheta inició el 29 de octubre de 2023 pero juró el 22 de noviembre de 2023, por lo que su representación fenece este jueves, 29 de octubre de 2026, según refirió Kronawetter.

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Como consecuencia de esa destitución por parte de Peña, Enrique Kronawetter, impulsó una acción de inconstitucionalidad el 24 de noviembre de 2023, a la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recién dio trámite en abril de 2024, es decir, cinco meses después de su presentación.

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Sin embargo, desde ese acto hasta la fecha, la acción de inconstitucionalidad continúa cajoneada en la máxima autoridad judicial sin que se tengan mayores noticias sobre la misma.

“Por más que me den la razón, no pueden retroceder el tiempo”, señala Kronawetter a ABC.

Hace casi 3 años inconstitucionalidad de Kronawetter duerme en la Corte Suprema de Justicia

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter Zarza, en comunicación con ABC y al ser consultado sobre el estado de su acción de inconstitucionalidad, manifestó “mi acción de inconstitucionalidad, por más que se resuelva ahora va a resultar inoficiosa”.

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“Por más que me den la razón en la Corte, ya no pueden retroceder el tiempo”, expresó Kronawetter, al lamentar la excesiva demora en la resolución de la acción planteada.

Así también el exconsejero, ante la falta de resolución de su acción, comparó su caso con el del fallecido diputado Ramón Romero Roa, quien fue sustituido por el hoy condenado Hernán David Rivas Román en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y planteó una inconstitucionalidad en contra de la resolución que dispuso aquello.

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El legislador Romero Roa falleció en 2021, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió su decisión sobre la acción de inconstitucionalidad, en el año 2022, declarando a la misma como “carente de objeto”, un año después de que el diputado muriera y dos años después de que haya accionado.

Días contados para Alicia Pucheta en el CM y JEM

Según lo indicado por Kronawetter, el 29 de octubre fenecería el mandato de la Dra. Alicia Pucheta Vda. De Correa, quien actualmente es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM) y representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde ejerce la presidencia.

Si bien hasta ahora ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Poder Legislativo han dado indicios de que Pucheta será confirmada como representante o de que se designará a otra persona en su lugar, la misma continuará ejerciendo la representación bajo la figura de la reconducción tácita hasta tanto se emita un decreto que la ratifique o nombre a otro.

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Consultado sobre esta situación, el actuario jurídico del JEM, César Quintana, refirió a ABC que el fenecimiento de mandato de Alicia Pcuehta tendría lugar recién el 22 de noviembre, fecha en la que, en el año 2023, prestó juramento ante el Congreso Nacional y mediante acto administrativ,o asumió la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo.

En la siguiente sesión, de fecha 4 de diciembre de 2023 y según consta en el Acta N° 2114, Alicia Pucheta y Enrique Berni fueron designados como representantes del Consejo de la Magistratura (CM) ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano ante el cual prestaron juramento el 12 de diciembre de 2023, según acta de esa fecha, asumiendo, así como miembros de la institución.

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Según explicó Quintana, la fecha de cumplimiento de mandato de Pucheta se daría recién el 22 de noviembre de 2026. Esto se debe a que en esa fecha se cumplirán los 3 años de mandato que establece la norma, ya que fue el 22 de noviembre de 2023 cuando asumió oficialmente, tras jurar como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

Los escenarios de Alicia Pucheta ante el CM y el JEM

El artículo 2 de la Ley N° 296/1994 que Organiza el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, establece la reconducción tácita de un miembro en tanto no se le haya confirmado como representante de la institución o poder que lo designó o se haya designado a otra persona en su lugar.

Ese órgano legal establece: “para ser miembro del Consejo se deben reunir los requisitos exigidos por el Artículo 263 de la Constitución. Los miembros del Consejo durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelectos sólo por otro período consecutivo o alternativo. Los que dejaren de pertenecer al órgano o estamento que los designó cesarán en sus cargos, pero continuarán en sus funciones hasta la designación de sus reemplazantes”.

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De esta forma, mientras el Poder Ejecutivo no designe a otra persona o no confirme aún a Alicia Pucheta, la misma mantendrá su cualidad de representante ante el Consejo de la Magistratura, conforme a lo que establece el artículo 2 de la Ley N° 296/1994, hasta tanto se resuelva sobre su continuidad.

Por otro lado, la Ley N° 6814/2021 que regula los procedimientos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), establece que los miembros durarán 3 años en sus funciones. Entonces, cuando venza el periodo de Alicia Pucheta, la misma perderá su cualidad de miembro y por ende la presidencia en el órgano.

En ese contexto, será el vicepresidente 1° -en este caso el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia- quien asumiría como titular del JEM.

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Por su parte, si bien Alicia Pucheta seguiría en el CM bajo la figura de reconducción tácita, necesariamente debe ser reelegida como representante ante el JEM para integrar nuevamente el órgano, pero ya no volvería como presidenta. El remedio para que esto no ocurra sería que, Pucheta sea confirmada y jure nuevamente antes de su fecha de fenecimiento de mandato y no pierda su cualidad de miembro del Jurado.