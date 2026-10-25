Alicia Pucheta: ¿tiene los días contados en el CM y el JEM?

La exministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exvicepresidenta de la República en el periodo de Horacio Cartes, Dra. Alicia Pucheta vda. de Correa, integra desde el año 2023 el Consejo de la Magistratura (CM), como representante del Poder Ejecutivo tras ser designada por el presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

El mandato de Pucheta, quien responde al movimiento Honor Colorado (HC), está llegando a su ocaso teniendo en cuenta que la misma juró como miembro del órgano extrapoder el 22 de noviembre de 2023. Esto, en atención a lo que establece la Constitución Nacional (CN) en su artículo 263, que los miembros del Consejo de la Magistratura durarán 3 años en sus funciones.

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A esto cabe añadir que, Pucheta igualmente ejerce la representación, desde esa misma fecha, del CM ante el otro órgano constitucional Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde actualmente ejerce la presidencia del órgano correspondiente al periodo 2026-2027. Anteriormente también ocupó la titularidad en el periodo 2024-2025.

Es necesario acotar que, la designación de Pucheta para representar al Poder Ejecutivos ante un órgano extrapoder y altísima relevancia, se dio cuando la armonía y las buenas relaciones dentro del Partido Colorado y más, en el movimiento Honor Colorado (HC), reinaban.

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Sin embargo, ahora estamos a poco menos de un mes de que la misma cese en sus funciones dentro del Consejo de la Magistratura y, consecuentemente, también, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, teniendo en cuenta la relevancia que actualmente tiene Pucheta en este órgano, al ejercer la presidencia.

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Sin apuros en cuanto a representación de Alicia Pucheta en el CM y JEM

Contrariamente al contexto político en medio del cual fue designada Alicia Pucheta, el Partido Colorado y especialmente el movimiento Honor Colorado atraviesan una crisis interna, con la ruptura de los relacionamientos entre los simpatizantes con su líder Horacio Cartes.

La coyuntura política se hace más notoria con este hecho de que el mandato de Alicia Pucheta porque, desde el Poder Ejecutivo, algunas fuentes consultadas han manifestado que no hay una decisión sobre si continuará Pucheta o se designará a otro representante.

Ante la interrogante elevada a personas cercanas al Presidente de la República, la respuesta recibida fue que aún no se decidió nada al respecto y que había que recordar que Pucheta “no es cupo nuestro”, haciendo más evidente la división entre Peña y Cartes.

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Así también, las consultas fueron hechas a integrantes representantes del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura, quienes manifestaron que se viene conversando sobre el tema, pero aún no hay nada resuelto.

A ello se debe sumar, que, con relación al Consejo de la Magistratura actualmente el gremio de los abogados, cuyos representantes de turno son Gerardo Bobadilla (presidente en ejercicio del CM) y Enrique Berni, se encuentran en plena campaña proselitista de cara a las elecciones del 28 de noviembre, por lo que el cese de Pucheta como representante al parecer pasa a un segundo plano.

Reina la incertidumbre en el CM

La falta de confirmación en cuanto a si Alicia Pucheta continuará o no como representante del Poder Ejecutivo, puede acarrear otro tipo de repercusión negativa, principalmente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

En este aspecto cabe recordar que actualmente la mesa directiva del JEM está conformada de la siguiente manera, Alicia Pucheta como presidenta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia como vicepresidente 1°, y el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo como vicepresidente 2°.

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En caso de que la representación de Pucheta ante el Consejo de la Magistratura cese, sin que sea confirmada nuevamente, automáticamente su representación ante el JEM también cesará. En este caso, será el ministro y vicepresidente 1° Manuel Ramírez quien asumirá la titularidad en el Jurado.

Ello debido a que por el resto del año y hasta febrero del 2027 no se harán elecciones para nueva mesa directiva.

¿Cómo llegó Alicia Pucheta al CM?

Alicia Pucheta llegó al Consejo de la Magistratura de la mano del Poder Ejecutivo, designada por Decreto N° 714, firmado por el presidente Santiago Peña, el 21 de noviembre de 2023. La misma juró ante el Congreso Nacional el 22 de noviembre, asumiendo su representación de esta forma.

Sin embargo, esta designación creo toda una controversia pues entonces, el abogado Enrique Kronawetter era el representante del Ejecutivo y, a su consideración, aún no había culminado su representación cuando el cartismo irrumpió, lo sacó y en su lugar puso a Pucheta.

Entre la designación y el juramento de Alicia Pucheta solo transcurrieron poco más de 14 horas, y todo para que entonces se trate un total de 27 ternas en el Consejo de la Magistratura, entre las cuales había sido integrado el hijo del entonces presidente de la Corte, César Diesel, César Emilio Diesel Marín.

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Inmediatamente después de este hecho, específicamente en noviembre de 2023, el abogado Enrique Kronawetter había promovido una acción de inconstitucionalidad atacando su cese como representante del Ejecutivo. A dicha acción, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recién dio trámite, es decir, resolvió que sí la iba a analizar en abril de 2024, cinco meses después de su presentación.

De abril de 2024 a octubre de 2026, transcurrieron más de dos años de aquel acto administrativo de la máxima autoridad judicial. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad planteada por Kronawetter hasta el día de hoy está bien arropada y sigue durmiendo en lo más alto del Palacio de Justicia sin que haya resolución alguna al respecto.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya función está establecida por la Constitución Nacional (CN), específicamente en el artículo 264 “de los deberes y de las atribuciones”.

En dicho artículo se establece que el CM es el encargado de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.