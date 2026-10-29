La crecida del Paraná arrasó con los cultivos y dejó sin sustento a 70 familias de Paso Tajy

Los afectados claman por víveres, carpas y asistencia médica, mientras sobreviven bajo precarios refugios instalados en distintas islas de la zona, castigada por la crecida del río Paraná.

“Las aguas arrasaron con todo y nos dejaron prácticamente sin nada”, es el dramático reclamo de los pobladores Liza Blanco, Zulma López y Ever Molinas, quienes describieron las graves consecuencias de la inundación en esta comunidad del distrito de Cerrito.

Los afectados perdieron sus cultivos de maíz, cebolla, mandioca y batata, productos que constituían una fuente fundamental de alimentación e ingresos para sus familias.

Con la producción destruida por el avance del agua, ahora enfrentan un panorama incierto y dependen de la ayuda externa para sobrellevar los próximos meses.

Ante esta situación, los pobladores exigen que las autoridades lleguen hasta la comunidad con asistencia alimentaria y otros elementos indispensables para las familias damnificadas.

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La preocupación aumenta porque la pérdida de los cultivos compromete no solo la alimentación inmediata, sino también el sustento de los hogares durante el resto del año.

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Reclaman médicos y medicamentos

La emergencia también se refleja en las necesidades sanitarias. Margarita Romero pidió que los profesionales de la salud se trasladen hasta Paso Tajy para brindar atención médica a las familias afectadas y suministrar los medicamentos necesarios.

Por su parte, Perla Álvarez solicitó que los médicos lleguen hasta la comunidad y lleven medicamentos, especialmente para tratar una dolencia en la rodilla que la afecta.

La mujer también reclamó la provisión de más carpas para mejorar las condiciones en las que viven las familias damnificadas.

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Sobreviven bajo precarias carpas

Unas 70 familias de Paso Tajy permanecen distribuidas en varias islas de la comunidad, refugiadas bajo precarias carpas mientras enfrentan las consecuencias de la inundación.

La destrucción de los cultivos, la falta de recursos y las dificultades para acceder a servicios de salud agravan la situación de los pobladores, que esperan una respuesta urgente de las instituciones responsables.

Los afectados insisten en que necesitan más que ayuda ocasional: requieren alimentos, refugios adecuados, medicamentos y acompañamiento para afrontar las pérdidas ocasionadas por la crecida del Paraná.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre las familias que vieron cómo el agua se llevaba su producción y dejaba comprometido el sustento de los próximos meses.

La localidad de Paso Tajy se encuentra a 20 km del centro de Cerrito.

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