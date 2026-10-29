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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 17:28

La crecida del Paraná arrasó con los cultivos y dejó sin sustento a 70 familias de Paso Tajy

Vivienda de palma rodeada de agua, con árbol frutal al lado. Cielo parcialmente nublado y vegetación circundante.
La crecida del río inunda viviendas en Cerrito, afectando a los pobladores de la zona.Edgar Vázquez

CERRITO, Ñeembucú. La inundación destruyó la producción agrícola de unas 70 familias de la comunidad de Paso Tajy, cuyos pobladores quedaron prácticamente sin recursos para afrontar lo que resta del año.

Por Édgar Vázquez
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Los afectados claman por víveres, carpas y asistencia médica, mientras sobreviven bajo precarios refugios instalados en distintas islas de la zona, castigada por la crecida del río Paraná.

“Las aguas arrasaron con todo y nos dejaron prácticamente sin nada”, es el dramático reclamo de los pobladores Liza Blanco, Zulma López y Ever Molinas, quienes describieron las graves consecuencias de la inundación en esta comunidad del distrito de Cerrito.

Paisaje inundado en Cerrito con un marco de madera rodeado de agua y árboles dispersos, bajo un cielo nublado.
La crecida en Cerrito, Ñeembucú, dejó diversas zonas inundadas, incluyendo la presencia de un marco de madera en el agua.

Los afectados perdieron sus cultivos de maíz, cebolla, mandioca y batata, productos que constituían una fuente fundamental de alimentación e ingresos para sus familias.

Estructura de vivienda en Cerrito, con parte blanca y terracota, rodeada de troncos y vegetación, sin personas visibles.
La crecida de la zona de Cerrito en Ñeembucú ha afectado la infraestructura local.

Con la producción destruida por el avance del agua, ahora enfrentan un panorama incierto y dependen de la ayuda externa para sobrellevar los próximos meses.

Ante esta situación, los pobladores exigen que las autoridades lleguen hasta la comunidad con asistencia alimentaria y otros elementos indispensables para las familias damnificadas.

La preocupación aumenta porque la pérdida de los cultivos compromete no solo la alimentación inmediata, sino también el sustento de los hogares durante el resto del año.

Paisaje inundado en Cerrito, con casas sumergidas y árboles frondosos en el fondo.
Cerrito, Ñeembucú, enfrenta severas inundaciones, afectando viviendas en la zona rural.

Lea más: Yabebyry enfrenta una crítica situación en el sector ganadero, afirman

Reclaman médicos y medicamentos

La emergencia también se refleja en las necesidades sanitarias. Margarita Romero pidió que los profesionales de la salud se trasladen hasta Paso Tajy para brindar atención médica a las familias afectadas y suministrar los medicamentos necesarios.

Por su parte, Perla Álvarez solicitó que los médicos lleguen hasta la comunidad y lleven medicamentos, especialmente para tratar una dolencia en la rodilla que la afecta.

Entorno inundado con vegetación frondosa, postes de electricidad y construcción afectada por el agua en Cerrito.
Un entorno inundado en Cerrito, Ñeembucú, revela el impacto de recientes lluvias en la región.

La mujer también reclamó la provisión de más carpas para mejorar las condiciones en las que viven las familias damnificadas.

Lea más: Asistirán a pequeños ganaderos afectados por la crecida del río Paraná

Sobreviven bajo precarias carpas

Unas 70 familias de Paso Tajy permanecen distribuidas en varias islas de la comunidad, refugiadas bajo precarias carpas mientras enfrentan las consecuencias de la inundación.

Gallina marrón camina cerca de un fogón con olla, en un campamento de carpa naranja rodeado de árboles.
Un fogón con olla y gallina rodean el campamento temporal en Cerrito, Ñeembucú, tras la crecida de la zona.
Hombre de pie con camiseta negra y gorra gris, frente a una estructura de campaña naranja en un entorno natural.
Refugio improvisado en Cerrito, afectado por las crecidas.

La destrucción de los cultivos, la falta de recursos y las dificultades para acceder a servicios de salud agravan la situación de los pobladores, que esperan una respuesta urgente de las instituciones responsables.

Carpas naranjas en un entorno natural, con vegetación densa y una pequeña construcción de madera en primer plano.
Crecida en Ñeembucú provoca la instalación de carpas en la zona de Cerrito.

Los afectados insisten en que necesitan más que ayuda ocasional: requieren alimentos, refugios adecuados, medicamentos y acompañamiento para afrontar las pérdidas ocasionadas por la crecida del Paraná.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre las familias que vieron cómo el agua se llevaba su producción y dejaba comprometido el sustento de los próximos meses.

Mujer canosa con camiseta oscura y falda clara sostiene la mano de un hombre con chaleco salvavidas y gorra amarilla, caminando en entorno rural.
Inundaciones por la crecida del río Paraná.

La localidad de Paso Tajy se encuentra a 20 km del centro de Cerrito.

Hombre con camiseta del Real Madrid y mujer con camiseta blanca 'POWERFUL WOMAN' en un entorno agrícola desordenado.
Rescate de la producción de cebolla.

Lea más: Peña recorre zonas inundadas por la crecida del río Paraná y promete mantener la asistencia

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