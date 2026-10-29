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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 12:18

Médicos y enfermeras del IPS protestan ante el MEF exigiendo equiparación salarial

IPS médicos enfermeras protesta Ministerio economía finanzas
IPS médicos enfermeras protesta Ministerio economía finanzasBrian Cáceres

Representantes de médicos y personal de enfermería del Instituto de Previsión Social exigieron hoy al Ministerio de Economía que remita al Congreso Nacional una adenda presupuestaria que contempla la equiparación salarial para ambos sectores, de cara al estudio en el Parlamento del Presupuesto de Gastos de la Nación para el próximo año.

Por ABC Color
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La Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social y representantes sindicales del personal de enfermería de los servicios médicos de la previsional se manifestaron este jueves frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los manifestantes exigen que el MEF remita a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que analiza el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, una adenda presupuestaria que contempla la equiparación salarial y recategorización de médicos y personal de enfermería del IPS.

En conversación con ABC Color, la doctora Karina Fernández, presidenta de la Asociación de Médicos del IPS, señaló que los médicos contratados en IPS ganan “muy por debajo” de lo que percibe un médico del Ministerio de Salud Pública.

Lea más: Médicos del IPS protestan por salarios dignos y advierten sobre una posible huelga general

Comentó que actualmente un médico contratado en el IPS gana un salario neto de 3.800.000 guaraníes con una carga laboral semanal de 24 horas, frente a los casi 6 millones de guaraníes que gana un médico del Ministerio de Salud con una carga semanal de 12 horas.

La sobrecarga laboral, sumada a la pérdida de poder adquisitivo y condiciones laborales “precarias” han llevado a que muchos médicos especialistas renuncien al IPS, lo que repercute en la atención a los asegurados con listas de espera para turnos de consulta y cirugías programadas “larguísimas”, agregó la doctora Fernández.

“Mala interpretación” del MEF

La titular de la Asociación de Médicos indicó que el Consejo de Administración de la previsional cumplió con la promesa hecha a los galenos de remitir al MEF una adenda presupuestaria que atienda sus reclamos.

Sin embargo, esa adenda se encuentra atascada en el MEF debido a “una mala interpretación de algunos aspectos” por parte de la cartera estatal, que parece haber interpretado que la previsional pedía un aumento presupuestario, cuando en realidad lo planteado es una reprogramación, dijo la médica.

“El IPS se comprometió a tratar de aclarar, ahora le toca al Ministerio de Economía enviar en la brevedad posible la adenda” al Congreso, insistió.

Reclamo de enfermeras

IPS médicos enfermeras protesta Ministerio economía finanzas

“Es una vergüenza que no se preocupen por la realidad de los médicos y enfermeras que atraviesan una situación tan precaria”, dijo por su parte Marina Ayala, representante del Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social.

Lea más: Enfermeros se manifiestan en IPS reclamando reajuste salarial y no descartan huelga

Señaló que el salario piso para personal de enfermería en el sistema público de salud actualmente es de 4.300.000 guaraníes, pero las enfermeras del IPS solo perciben un salario de 3.000.000.

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