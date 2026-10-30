Turismo interno: celebrarán la 53ª Choppfest desde el 6 de noviembre en Obligado

La mayor fiesta cervecera de la región se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Club Alemán (SCDA) del distrito de Obligado, en las Colonias Unidas de Itapúa. Para los fans de la buena cerveza y las tradiciones alemanas, es considerada una de las celebraciones más importantes del país y una oportunidad ideal para hacer un viaje de turismo interno.

El presidente de la Sociedad Cultural Deportiva Alemana (SCDA) de Obligado, Richard Abegg, manifestó que la celebración de la 53.ª Choppfest busca conectar con las raíces germánicas de las que descienden. El culto a la cerveza en Alemania es una tradición centenaria que define gran parte de su identidad cultural, social y gastronómica.

La celebración es una festividad que se inició en 1973 en el distrito, inspirada en el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más famosa y grande del mundo, que se celebra en la ciudad de Múnich, Baviera (Alemania).

Su principal atracción no es solamente la abundante y fría cerveza, sino también el apego a las costumbres alemanas que puede disfrutarse en la actividad, como la gastronomía, la música, los bailes y los propios atuendos típicos tiroleses de quienes asisten.

Lea más: Hoteleros denuncian que quieren “vender” caro el destino Itapúa para cambiar la sede del Mundial de Rally

Tradicional caravana y fiesta con varios ambientes

El viernes 6 de noviembre se iniciará la actividad con una gran caravana por la ciudad, con músicos en vivo que amenizarán el recorrido. Además, como cada año, entregarán chopp de cerveza a los pobladores de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al finalizar, se realizará un festival artístico y cerrará la noche en el patio de comidas con la presentación de Fabio Weber. Solamente el acceso al patio de comidas tendrá un costo de G. 100.000.

El sábado 7 de noviembre habilitarán la sede del Club Alemán con tres espacios; uno dedicado al patio de comidas, otro con música tradicional alemana, mientras que el patio tendrá un escenario con música moderna, destinada a los jóvenes.

Este año contará con la presentación de los Gigantes de México. Las entradas tienen un costo de G. 120.000 en anticipadas y de G. 150.000 en boletería.

El domingo 8, la actividad cerrará con un almuerzo buffet y la presentación de artistas. Las entradas con el almuerzo costarán G. 100.000, mientras que solo la entrada costará G. 25.000. Con las entradas sortearán una camioneta Volkswagen Saveiro 0 km.

Lea más: “El Niño”: Cámara de Comercio advierte de acciones necesarias para mitigar impacto en Encarnación

¿Cómo llegar?

El viaje desde la ciudad de Asunción hasta el Club Alemán, situado en el municipio de Obligado, abarca aproximadamente 400 kilómetros de distancia. El viaje sería de entre 7 y 8 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y del medio de transporte elegido.

Para quienes optan por trasladarse en vehículo particular, la ruta habitual consiste en abandonar la capital con rumbo sur a través de la ruta PY01.

Al llegar a Carmen del Paraná, el conductor cuenta con la alternativa de desviarse hacia el este por la red de caminos internos y la Ruta Graneros del Sur, pasando por las localidades de Fram y La Paz, para conectar finalmente con la ruta PY06 en las inmediaciones de Obligado.

Otra opción convencional es continuar por la PY01 directamente hasta Encarnación y, desde allí, tomar la PY06 en sentido norte hacia las Colonias Unidas. Desde la ruta PY06, el Club Alemán estaría a 2,5 km por la avenida Mariscal Francisco Solano López. Las instalaciones se encuentran en el empalme con la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia.

Lea más: Las primeras afamadas sandías de San Pedro del Paraná llegan a los mercados de Encarnación

Evento tradicional

Abegg refirió que cada año reciben entre 4.000 y 5.000 personas en el evento principal del domingo. Cada año hay más interés de turistas que vienen del extranjero y desde otros puntos del país, según detalló.

El abogado, escritor y terrateniente argentino Dr. Pastor Servando Obligado adquirió las tierras y dio origen al proyecto, bautizándolas con su apellido. La ciudad fue fundada oficialmente el 25 de mayo de 1912.

Rodolfo Müller y Guillermo Ymlauer son considerados los impulsores y organizadores fundadores de la colonia. En 1917, los primeros colonos alemanes que adquirieron y lotearon gran parte de las tierras para el desarrollo agrícola fueron Erdmann Fischer y Joseph Bohn, acompañados por familias pioneras como los Müller, Abegg, Drews, Waldin, Dickel, Trombetta, Löblein, Ferreira, Benegas y Closs.

Lea más: Terminal de Ómnibus de Encarnación: “Se quedó en el tiempo”

Culto a la cerveza

El origen del arraigo y el estatus casi “sagrado” de la cerveza en Alemania y los pueblos de origen germánico no responde a una sola causa, sino a una evolución que mezcla la supervivencia medieval, el misticismo y una estricta regulación estatal. Aunque los alemanes no inventaron la cerveza, sí la convirtieron en un pilar de su identidad cultural.

Para la población germánica, consumir cerveza no era un vicio, sino una medida de salud pública indispensable para sobrevivir. Se consumía diariamente por personas de todas las edades debido a su bajo contenido alcohólico inicial.

El punto de inflexión legal y cultural ocurrió el 23 de abril de 1516, cuando el duque Guillermo IV de Baviera promulgó la Ley de Pureza. Esta ley dictaba que la cerveza solo podía elaborarse con tres ingredientes básicos: agua, malta de cebada y lúpulo.

Festividades masivas como el mundialmente famoso Oktoberfest, iniciado en 1810 para celebrar una boda real bávara, sellaron este “culto”, transformándolo en un símbolo de hospitalidad, comunidad y orgullo regional que los emigrantes alemanes exportaron con éxito a América y al resto del mundo.