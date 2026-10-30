ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Viajes
30 de octubre de 2026 - 21:31

Turismo interno: celebrarán la 53ª Choppfest desde el 6 de noviembre en Obligado

Dos mujeres sonrientes en trajes típicos, una sostiene una jarra de cerveza, con fondo iluminado.
Dos mujeres en trajes típicos participan en la celebración del Choppfest 2025 en Obligado.Gentileza

La Sociedad Cultural Deportiva Alemana (SCDA) del distrito de Obligado se prepara para celebrar la tradición cervecera con la 53.ª edición del Choppfest. La iniciativa está programada para el próximo fin de semana como un plan ideal para hacer turismo interno.

Por Sergio González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La mayor fiesta cervecera de la región se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Club Alemán (SCDA) del distrito de Obligado, en las Colonias Unidas de Itapúa. Para los fans de la buena cerveza y las tradiciones alemanas, es considerada una de las celebraciones más importantes del país y una oportunidad ideal para hacer un viaje de turismo interno.

El presidente de la Sociedad Cultural Deportiva Alemana (SCDA) de Obligado, Richard Abegg, manifestó que la celebración de la 53.ª Choppfest busca conectar con las raíces germánicas de las que descienden. El culto a la cerveza en Alemania es una tradición centenaria que define gran parte de su identidad cultural, social y gastronómica.

La celebración es una festividad que se inició en 1973 en el distrito, inspirada en el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más famosa y grande del mundo, que se celebra en la ciudad de Múnich, Baviera (Alemania).

Letrero negro del Club Alemán en Obligado con logo de Munich Beer, ambiente exterior y árboles de fondo.
El Club Alemán de Obligado se prepara para celebrar la 53ª Choppfest en su instalación.

Su principal atracción no es solamente la abundante y fría cerveza, sino también el apego a las costumbres alemanas que puede disfrutarse en la actividad, como la gastronomía, la música, los bailes y los propios atuendos típicos tiroleses de quienes asisten.

Lea más: Hoteleros denuncian que quieren “vender” caro el destino Itapúa para cambiar la sede del Mundial de Rally

Tradicional caravana y fiesta con varios ambientes

El viernes 6 de noviembre se iniciará la actividad con una gran caravana por la ciudad, con músicos en vivo que amenizarán el recorrido. Además, como cada año, entregarán chopp de cerveza a los pobladores de la zona.

Tractor en desfile con hombre de sombrero y vestimenta formal, rodeado de vehículos y personas al atardecer.
Un tractor avanza por una calle de Obligado durante el Choppfest 2025, rodeado de vehículos y espectadores.

Al finalizar, se realizará un festival artístico y cerrará la noche en el patio de comidas con la presentación de Fabio Weber. Solamente el acceso al patio de comidas tendrá un costo de G. 100.000.

El sábado 7 de noviembre habilitarán la sede del Club Alemán con tres espacios; uno dedicado al patio de comidas, otro con música tradicional alemana, mientras que el patio tendrá un escenario con música moderna, destinada a los jóvenes.

Este año contará con la presentación de los Gigantes de México. Las entradas tienen un costo de G. 120.000 en anticipadas y de G. 150.000 en boletería.

El domingo 8, la actividad cerrará con un almuerzo buffet y la presentación de artistas. Las entradas con el almuerzo costarán G. 100.000, mientras que solo la entrada costará G. 25.000. Con las entradas sortearán una camioneta Volkswagen Saveiro 0 km.

Lea más: “El Niño”: Cámara de Comercio advierte de acciones necesarias para mitigar impacto en Encarnación

¿Cómo llegar?

El viaje desde la ciudad de Asunción hasta el Club Alemán, situado en el municipio de Obligado, abarca aproximadamente 400 kilómetros de distancia. El viaje sería de entre 7 y 8 horas, dependiendo de las condiciones del tráfico y del medio de transporte elegido.

Varias manos interactúan con dispensador de cerveza mientras la gente disfruta del Choppfest en un ambiente animado al aire libre.
Asistentes llenan vasos con cerveza durante el Choppfest 2025 en Obligado, un evento organizado por el Club Alemán.

Para quienes optan por trasladarse en vehículo particular, la ruta habitual consiste en abandonar la capital con rumbo sur a través de la ruta PY01.

Al llegar a Carmen del Paraná, el conductor cuenta con la alternativa de desviarse hacia el este por la red de caminos internos y la Ruta Graneros del Sur, pasando por las localidades de Fram y La Paz, para conectar finalmente con la ruta PY06 en las inmediaciones de Obligado.

Otra opción convencional es continuar por la PY01 directamente hasta Encarnación y, desde allí, tomar la PY06 en sentido norte hacia las Colonias Unidas. Desde la ruta PY06, el Club Alemán estaría a 2,5 km por la avenida Mariscal Francisco Solano López. Las instalaciones se encuentran en el empalme con la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia.

Lea más: Las primeras afamadas sandías de San Pedro del Paraná llegan a los mercados de Encarnación

Evento tradicional

Abegg refirió que cada año reciben entre 4.000 y 5.000 personas en el evento principal del domingo. Cada año hay más interés de turistas que vienen del extranjero y desde otros puntos del país, según detalló.

Edificio de estilo arquitectónico con emblema en fachada, rodeado de plantas y sección de ventas de souvenirs.
El Club Alemán de Obligado se prepara para recibir a los asistentes de la 53ª Choppfest en su evento anual.

El abogado, escritor y terrateniente argentino Dr. Pastor Servando Obligado adquirió las tierras y dio origen al proyecto, bautizándolas con su apellido. La ciudad fue fundada oficialmente el 25 de mayo de 1912.

Rodolfo Müller y Guillermo Ymlauer son considerados los impulsores y organizadores fundadores de la colonia. En 1917, los primeros colonos alemanes que adquirieron y lotearon gran parte de las tierras para el desarrollo agrícola fueron Erdmann Fischer y Joseph Bohn, acompañados por familias pioneras como los Müller, Abegg, Drews, Waldin, Dickel, Trombetta, Löblein, Ferreira, Benegas y Closs.

Lea más: Terminal de Ómnibus de Encarnación: “Se quedó en el tiempo”

Culto a la cerveza

El origen del arraigo y el estatus casi “sagrado” de la cerveza en Alemania y los pueblos de origen germánico no responde a una sola causa, sino a una evolución que mezcla la supervivencia medieval, el misticismo y una estricta regulación estatal. Aunque los alemanes no inventaron la cerveza, sí la convirtieron en un pilar de su identidad cultural.

Mujer con vestido tradicional sostiene vaso, sonríe junto a un hombre con camisa a cuadros y otra mujer similar en un ambiente festivo.
Tres personas disfrutan del Choppfest 2025 en un tractor decorado, celebrando la festividad en Obligado.

Para la población germánica, consumir cerveza no era un vicio, sino una medida de salud pública indispensable para sobrevivir. Se consumía diariamente por personas de todas las edades debido a su bajo contenido alcohólico inicial.

El punto de inflexión legal y cultural ocurrió el 23 de abril de 1516, cuando el duque Guillermo IV de Baviera promulgó la Ley de Pureza. Esta ley dictaba que la cerveza solo podía elaborarse con tres ingredientes básicos: agua, malta de cebada y lúpulo.

Festividades masivas como el mundialmente famoso Oktoberfest, iniciado en 1810 para celebrar una boda real bávara, sellaron este “culto”, transformándolo en un símbolo de hospitalidad, comunidad y orgullo regional que los emigrantes alemanes exportaron con éxito a América y al resto del mundo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
02
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más

Te puede interesar