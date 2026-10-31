Día de los Fieles Difuntos: Las dos caras del Cementerio de la Recoleta, entre el maquillaje y los ataúdes expuestos

A tres días de dejar el cargo de intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC) repite otro operativo de “maquillaje” de su gestión. En la víspera de la celebración del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, la dirección de Necrópolis desplegó trabajos intensivos de limpieza en los tres cementerios municipales: Cementerio de la Recoleta, Cementerio del Sur y Cementerio del Este. Una visita de ABC al histórico cementerio, el más antiguo de la capital, muestra que la limpieza es solo “para la foto”.

Cementerio de la Recoleta Asunción: El maquillaje municipal por el Día de Muertos

El director de Necrópolis de la Municipalidad de Asunción, Gerardo Arévalo, señaló que se contó con el apoyo de personal de otras dependencias para reforzar las labores. “Estamos poniendo en condiciones los cementerios. Le invitamos a la gente a visitar nuestros cementerios porque se perdió un poco esa tradición”, dijo.

Arévalo detalló los horarios especiales dispuestos para la masiva afluencia de ciudadanos durante el fin de semana conmemorativo. “Habilitamos los cementerios a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde”.

Lea más: Traspaso de mando en Asunción: desorden aplaza cierre de corte administrativo y Soledad Núñez pide prudencia

Como sitio patrimonial, la parte frontal de la Recoleta cuenta con cordones pintados de blanco, césped bien cortado y una vegetación arbolada debidamente podada solo en la entrada. Mientras el acceso principal muestra amplios senderos de piedra y avenidas empedradas en óptimo estado de mantenimiento, la realidad posterior es radicalmente opuesta.

Previous Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Next

En una visita al histórico camposanto, ABC comprobó que todo se redujo a una fachada superficial. A pesar de estos esfuerzos operativos centrados en la fachada, los sectores internos más alejados evidencian una dejadez crónica que incomoda a los contribuyentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abandono municipal en el Cementerio de la Recoleta: Ataúdes expuestos y desidia en el Portón 9

La zona más abandonada se concentra en el Portón 9, donde se exhibe un panorama alarmante de deterioro y exposición de restos. En numerosas estructuras destruidas y nichos sin puertas se aprecian ataúdes de madera deteriorados, entreabiertos o directamente apilados sin resguardo.

En varios de estos féretros y fosas abiertas son claramente visibles restos óseos humanos, como cráneos, mezclados entre la tierra y la basura. El colapso estructural abarca muros de ladrillo caídos, techos derrumbados y severas grietas en los mausoleos históricos.

Lea más: El “Paseo de los escombros”: el legado de abandono que deja Luis Bello en Asunción

El predio acumula una preocupante cantidad de desechos sólidos, desde botellas de plástico y vidrios rotos hasta zapatillas usadas y chatarra metálica. Asimismo, se observan evidencias de quemas clandestinas con cruces carbonizadas, manchas de ceniza en el suelo y maleza descontrolada sobre las ruinas.

Previous Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Next

En el exterior de la muralla perimetral adyacente, sobre la calle Mariano Molas, persiste un vertedero irregular con grandes montículos de ramas de poda acumuladas. Cabe destacar que el muro perimetral de esta zona, caído en mayo de este año, sigue sin ser reparado definitivamente por la comuna.

Portón 12 de la Recoleta: Infraestructura moderna frente a vertederos e inseguridad

En el sector del Portón 12, también de la parte posterior del cementerio, se presenta una infraestructura de nichos modernos con pasillos estrechos formados por construcciones rectangulares azulejadas. Pese al mayor orden interno que contrasta con el amontonamiento del Portón 9, este sector tampoco se salva de los vertederos, como el ubicado en frente mismo al acceso principal.

Lea más: Concejales de Asunción exigen cortar “grifo” a sindicatos tras violento apriete por contrato colectivo

En esta área transcurría la visita de ciudadanas como Laura Espinoza, quien acudió junto a su familia desde la ciudad de Limpio. Ella y sus familiares llegaron para visitar la tumba de su tío perteneciente a la familia Gorostiaga. Su testimonio refleja la profunda preocupación ciudadana por el contraste de seguridad y pulcritud que impera en el camposanto más antiguo.

Previous Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Luis López Nery Huerta Next

La visitante lamentó el estado general del entorno y la pérdida de costumbres en las nuevas generaciones al recorrer los angostos pasillos del sitio. Además, advirtió sobre los riesgos del sector al señalar que “el entorno se vuelve peligroso debido a la escasa concurrencia habitual y a la presencia de personas con otras intenciones”. Por este motivo, su núcleo familiar prefiere acudir siempre acompañada de cuidadores conocidos para evitar situaciones de inseguridad durante su recorrido.

Día de muertos y crisis financiera: Los antecedentes de la ruina en la Recoleta

El Cementerio de la Recoleta, fundado en 1842, arrastra varios años de abandono, producto de la mala gestión política y desvío de recursos. Durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, el camposanto sufrió una severa falta de mantenimiento y conservación patrimonial.

Rodríguez renunció el 22 de agosto de 2025 ante un inminente proceso de destitución y presentación del informe de la intervención que documentó “terribles prácticas ilegales”, mediante las cuales se desviaron G. 512.000 millones de los bonos G8. Actualmente enfrenta al menos ocho causas penales, entre ellas acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, en la que enfrentará juicio oral y público.

Lea más: Obras “fantasma”: Luis Bello prometió reactivar el desagüe de Santo Domingo, pero vecinos denuncian abandono

Su sucesor, Luis Bello, asumió el 27 de agosto de 2025, tras la escandalosa renuncia de Nenecho, frente a un contundente informe de la intervención de su gestión. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello integró la mayoría de catorce concejales cómplices que aprobaron los balances municipales de 2023 y 2024 de Rodríguez. Como intendente, en más de catorce meses al frente de la intendencia, mantuvo el mismo modelo de desatención a la infraestructura del histórico cementerio.