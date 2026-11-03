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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 09:09

Ueno Bank: asociación de asegurados exige juicio político y la destitución de Santi Peña

IPS
Los aportantes del IPS exigen la destitución del presidente Santiago Peña.

La Asociación Nacional de Asegurados del IPS (AAIPS) emitió un duro comunicado tras conocerse el “procedimiento de resolución” del BCP en torno a Ueno Bank. Piden la destitución de las principales autoridades del Ejecutivo, la cárcel para los responsables y una ley de emergencia para blindar los fondos previsionales.

Por ABC Color
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La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (AAIPS) emitió este martes un pronunciamiento público en el que repudia los hallazgos tras conocerse la situación crítica en torno a Ueno Bank, catalogando el hecho como una estafa histórica en perjuicio del pueblo paraguayo y de la seguridad social del país.

Según el comunicado de la organización, la decisión de recurrir a un “procedimiento de resolución” confirma los riesgos que venían advirtiendo con anterioridad.

Desde el gremio señalaron que esta situación pone en peligro directo el futuro y los recursos de miles de aportantes y jubilados de la previsional.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la AAIPS exigió la apertura inmediata de un juicio político y la destitución del presidente de la República.

Lea más: Peña vuelve a defender a Ueno ante críticas de Asoban y fondos del IPS

Asimismo, la directiva del gremio reclamó sanciones penales con prisión para las autoridades que consideran responsables, mencionando al mandatario, al vicepresidente de la República, al presidente y directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), al presidente y Consejo Administrativo del IPS, así como a la Dirección de Inversiones de la previsional.

Proyecto de ley de emergencia y movilización

Entre sus reclamos principales, la asociación instó al Congreso a debatir y aprobar con urgencia una ley de emergencia orientada a blindar de forma definitiva los fondos del IPS y del Estado.

Finalmente, la Comisión Directiva de la AAIPS hizo un llamado a organizaciones sociales, sindicales y fuerzas políticas a coordinar una movilización frente a la residencia oficial de Mburuvicha Róga para hacer escuchar sus exigencias.

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