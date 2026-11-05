Caso Ueno Bank: defensa dice que exdirectivos detectaron “maquillaje” de créditos y fueron víctimas de un sistema

José Miguel Fernández Zacur ejerce la defensa de Juan Manuel Gustale Cardoni, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, quienes se desempeñaban como presidente y directores titulares de Ueno Bank, en ese orden.

En declaraciones a la prensa al llegar al Palacio de Justicia para asistir a sus defendidos en la audiencia de imposición de medidas realizada hoy, Fernández Zacur sostuvo que sus clientes estaban en “absoluto desconocimiento” de determinadas circunstancias que rodearon algunas operaciones crediticias de Ueno Bank.

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“En lo que hace a mis tres defendidos, ellos desde junio habían labrado un acta donde dejan constancia del desconocimiento que ellos tenían del carácter de vinculadas que habrían tenido las empresas a las cuales se desembolsaron créditos” afirmó, tras resaltar que tienen un acta labrada sobre el particular.

Superintendencia de Bancos, informada

Fernández destacó que tras la elaboración del acta, sus defendidos estuvieron en contacto “desde el día 1″ con la Superintendencia de Bancos que afirmó, sabía de todo eso desde hace tiempo.

El defensor manifestó que hay un procedimiento legal para poder hacer ese “ajuste”, el cual tiene un plazo y que a su criterio, llama mucho la atención que se haya decidido la intervención antes del vencimiento del plazo que tenía la institución para poder “regularizar” la situación.

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En lo que hace a la responsabilidad penal de las irregularidades detectadas, Fernández Zacur reiteró que sus clientes dejaron asentado en un acta su desconocimiento del carácter de vinculadas de las firmas favorecidas con los créditos.

Directores de Ueno Bank “detectaron manipulación de datos de créditos”

Consultado sobre el dinero, dijo que no tuvo tiempo de hablar aún en profundidad con sus clientes, pero que estos le manifestaron que se trató de operaciones comunes de créditos sospechados de vinculación.

Indicó que le llama la atención el hecho de que las aprobaciones firmadas por sus defendidos eran por montos muy inferiores a los que ahora aparecen a nombre de varias empresas.

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“Esta va a ser nuestra línea de defensa. De hecho, yo decliné la defensa de otro procesado porque evidentemente va a haber incompatiblidad de defensas, porque no todos los imputados tienen el mismo grado de responsabilidad y no todos tenían conocimiento con relación a estos créditos” dijo, tras señalar que considera que sus clientes fueron “víctimas de un sistema”.

Para defensor, Fiscalía no observó plazos legales ni describió conducta

Respecto a los hechos imputados -conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio- Fernández Zacur afirmó que la imputación presenta una descripción general de hechos, pero en un órgano corporativo cada funcionario tiene una responsabilidad específica.

En ese sentido, el defensor advirtió algunas desprolijidades en la actuación de la Fiscalía, pero explicó que decidió pasarlas por alto para demostrar la voluntad de sus defendidos de someterse al proceso.

“Con esto demostramos voluntad de sujeción procesal, Mis clientes estuvieron más de 24 horas, no vemos que en el acta de imputación haya una discriminación de hechos por parte de los imputados. Hay vicios que hubiésemos podido reclamar, pero decidimos no hacerlo como muestra de sujeción procesal”, explicó.

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En la audiencia propiamente dicha, la defensa solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para su defendido, pero el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia no aceptó y decretó la prisión preventiva de los tres.