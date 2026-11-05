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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 22:06

Comerciantes de San Lorenzo advierten una caída del 80 % de las ventas tras caída de Ueno Bank

Los integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de San Lorenzo se reúnen para analizar el impacto económico que generó la caída de Ueno Bank.
Los integrantes de la Cámara de Comercio e Industrias de San Lorenzo se reúnen para analizar el impacto económico que generó la caída de Ueno Bank.Gentileza

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de San Lorenzo, Laura Liza Alfonzo, dijo que están trabajando en la creación de estrategias para repuntar las ventas.

Por ABC Color
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Los comerciantes de San Lorenzo advierten una caída del 80 % de las ventas tras la crisis de Ueno Bank. Por esta noche, los agremiados analizaron las dificultades bancarias que ya repercuten en las ventas y que generan incertidumbre entre comerciantes y consumidores en la ciudad.

Según manifiestan la crisis en torno a Ueno Bank generó una caída del 80 % de la capacidad de compra de los clientes y dificultades para concretar operaciones. Así lo manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de la ciudad, la abogada Laura Liza Alfonzo.

Manifestó que, a los pocos días transcurridos desde el inicio del conflicto, Alfonzo reconoció que la situación empezó a afectar a numerosos trabajadores del sector.

“Si vamos a hablar del número tenemos una caída del 80 % de las ventas de forma diaria. Es decir, si un comerciante vendía 1 Millón por día hoy la venta solo es de G 200 Mil por día”, refirió preocupada.

Lea más: Caso Ueno: juez envía a prisión a Miguel Vázquez y principales exdirectivos del banco

“Ahora nos queremos concentrar en las estrategias que vamos a generar para repuntar las ventas. Vamos a compartir experiencias entre todos los agremiados para ver cuál será la mejor salida que vamos a tomar”, explicó.

Dependencia de las operaciones

La titular del gremio explicó que uno de los principales inconvenientes es la dependencia de las operaciones digitales para realizar compras y pagos. Según indicó, más del 70% de las transacciones que efectúan los clientes se concretan mediante transferencias bancarias.

En ese sentido, señaló que las dificultades para disponer del dinero depositado en las cuentas de Ueno Bank limitan la capacidad de compra de los consumidoress y generan inconvenientes operativos en los establecimientos comerciales.

Lea más: Caso Ueno: aplican cerrojo a bienes y cuentas bancarias de directivos y empresas vinculadas

«Al no poder disponer del dinero de su cuenta, la gente simplemente no puede comprar. Se genera un problema operativo y un temor generalizado en la población que ante la incertidumbre retiene su dinero“, sostuvo.

Los comerciantes sanlorenzanos también evalúan las estrategias de compra con miras a las ventas de fin de año, atendiendo la dinámica de la económico-político por la que atraviesa el país actualmente.

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