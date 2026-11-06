Esposa de Carvallo facturó millones al Grupo Vázquez

Nuestro medio accedió a al menos tres facturas que vincularían a María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

Según las propias declaraciones juradas del extitular del BCP, su esposa es “consultora en economía y métodos”. En su DDJJ de intereses del 12 de setiembre del 2023, el mismo señaló que tiene “contratos habituales con Instituto de Desarrollo, GV SAE, organismos internacionales, otros”.

GV SAE es el Grupo Vázquez, por lo cual allí mismo se constató el vínculo directo de su esposa con el grupo económico del banco que debía ser controlado por el BCP.

Facturas por al menos G. 165 millones

Los comprobantes registran pagos por G. 55 millones por servicios de consultoría económico-financiera, en coincidencia con el periodo en que su esposo encabezaba la institución encargada de supervisar a las entidades financieras.

Lea más: Juicio político: Peña solicita al Congreso una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa

La primera factura a la que accedió este diario fue emitida el 30 de abril de 2025 a nombre del Grupo Vázquez SAE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento consigna como concepto la prestación de servicios de “consultoría económico-financiera”, por un valor total de G. 55 millones, IVA incluido.

Otro comprobante, fechado el 31 de agosto, también registra un pago por G. 55 millones, por el mismo concepto.

La última factura a la que tuvo acceso ABC Color data del 29 de setiembre de 2026. Nuevamente, el documento consigna G. 55 millones por el mismo concepto de servicios de consultoría económico-financiera.

En total, las facturas suman G. 165 millones. Se desconoce si existen más pagos mensuales.

Lea más: Ueno Bank: RUN identifica 47 propiedades vinculadas al banco

Informes sobre Ueno mientras Carvallo presidía el BCP

La relación comercial documentada adquiere relevancia en el contexto de las advertencias que se registraron dentro del Banco Central del Paraguay sobre las operaciones de Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez.

Carlos Carvallo asumió la presidencia del BCP en 2023, después de haber encabezado la Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de ese año. Durante su gestión al frente de la banca matriz, funcionarios técnicos elaboraron notificaciones, informes y memorandos sobre operaciones de la entidad financiera. Los informes datan -cuanto menos- desde el mes de abril de este año.

Lea más: Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez

El 18 de octubre de 2026 ABC reveló que dentro del BCP se registraron numerosas advertencias sobre Ueno Bank. Entre los hallazgos figuraban excesos en los límites legales de créditos concedidos a empresas vinculadas, préstamos en condiciones cuestionadas y observaciones sobre la situación de solvencia de la entidad.

Los documentos daban cuenta de operaciones crediticias a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez y de advertencias sobre posibles incumplimientos de los límites prudenciales establecidos por la normativa bancaria.

En otras publicaciones, ABC Color expuso que el BCP había recibido informes internos sobre estas operaciones y que parte de esa documentación no fue incluida en la respuesta inicial de la institución al pedido de informes del Senado.

Lea más: Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos

Renuncia en medio de la crisis de Ueno

La permanencia de Carvallo al frente del BCP terminó el 3 de noviembre de 2026, cuando presentó su renuncia ante la Cámara de Senadores, en medio del proceso de resolución de Ueno Bank.

La decisión se produjo luego de que el Banco Central anunciara el inicio del procedimiento sobre la entidad financiera, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La crisis derivó también en una investigación penal contra directivos de la entidad. El 3 de noviembre, la Fiscalía ordenó la detención de ocho vinculados a Ueno Bank, entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y directivo de la entidad financiera.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Vázquez se entregó ese mismo día ante la Policía Nacional. Posteriormente, el 5 de noviembre, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dispuso su prisión preventiva, junto con la de otros exdirectivos del banco.

La Fiscalía imputó a un total de 27 personas vinculadas a Ueno Bank y otras empresas del grupo por supuestos hechos de lesión de confianza, tentativa de estafa y otros delitos. Hoy, Miguel Vázquez ya se encuentra en Tacumbú.