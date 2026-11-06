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Política
06 de noviembre de 2026 - 11:00

Juicio político a Santiago Peña: “La percepción es que termina hoy”, dice Nakayama

Eduardo Nakayama Rojas, en saco oscuro y camisa celeste, rodeado de periodistas con micrófonos en la Cámara de Senadores.
El senador Eduardo Nakayama.

El Senado aún no ha llegado a un consenso sobre si aceptará o no la prórroga solicitada por el presidente Santiago Peña en el proceso de juicio político iniciado en su contra. Sin embargo, el senador opositor Eduardo Nakayama afirma la “percepción” es que el juicio culminará hoy, dando a entender que la Cámara Alta rechazaría el pedido del mandatario.

Por ABC Color
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En el marco del procedimiento de juicio político al presidente Santiago Peña, sigue hoy la incertidumbre en el Congreso Nacional en torno a si se concederá o no al mandatario – quien fue convocado a comparecer ante el Senado hoy – la prórroga de 72 horas que solicitó para preparar su defensa.

Esta mañana, el presidente Peña solicitó formalmente a la Cámara de Senadores una prórroga de 72 horas para su comparecencia, alegando que el tiempo que ha trascurrido desde que le fueron notificadas las acusaciones – ayer, luego de las 22:00 – es insuficiente para preparar una defensa adecuada y garantizar el respeto de sus derechos procesales.

Lea más: EN VIVO, Juicio político a Peña: Senado retoma proceso en medio de renuncia trabada y pedido de prórroga

La mesa directiva del Senado se reunió hoy para analizar el pedido del presidente Peña, pero al culminar esa reunión alrededor de las 10:00 parece no haber un consenso.

“Improrrogable”

El presidente Santiago Peña.
El presidente Santiago Peña.

En conversación con medios de comunicación a la salida de esa reunión, el senador opositor Eduardo Nakayama afirmó que la decisión sobre la prórroga será tomada en la segunda sesión del juicio político, que debe comenzar esta mañana.

El senador Nakayama señaló que, según el reglamento del Congreso Nacional, el proceso de juicio político es “improrrogable”.

Lea más: Gustavo Leite califica de “trampa” la tregua de 72 horas solicitada por Santiago Peña

A pesar de que hasta el momento parece no haber acuerdo sobre el pedido de prórroga del presidente Peña, el senador afirmó que “la percepción es que (el juicio político) termina hoy”, y opinó que es necesario poner fin rápidamente al proceso porque “el país necesita tranquilidad”.

Celeste Amarilla, con chaqueta azul y aretes, habla en un podio rodeada de micrófonos de medios de comunicación.
Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico.

Con una postura contraria se manifestó la senadora también opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien adelantó que votará a favor de conceder la prórroga al considerar que así se protegerá el derecho constitucional del presidente Peña a la defensa.

Advirtió que rechazar la prórroga expone al Estado paraguayo a ser eventualmente demandado por el presidente Peña en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Renuncia rechazada y juicio político

Ayer, jueves, cuando la Cámara de Diputados ya había aprobado el inicio de un juicio político, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia.

Lea más: Juicio político: Senado debe decidir sobre prórroga solicitada por Peña, dice fiscal acusador

Sin embargo, la Cámara Baja rechazó esa dimisión, que habría permitido al presidente Peña dejar el Palacio de López con el estatus de senador vitalicio y con fueros parlamentarios – privilegios que no tendrá si es destituido -, y el Senado dio inicio, también ayer, a los procedimientos de juicio político.

La posibilidad de que Peña salga de la Presidencia con fueros congresionales cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el Ministerio Público abrió una investigación al mandatario en el marco de las indagaciones que comenzaron esta semana en torno a la caída de Ueno Bank, banco que formaba parte de un grupo empresarial del que el mandatario era accionista hasta el año pasado.

La caída de Ueno Bank

Agentes de la Policía Nacional el pasado martes fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.
Agentes de la Policía Nacional el pasado martes fuera de una sucursal de Ueno Bank en Asunción.

Ueno Bank y su grupo empresarial vieron un enorme crecimiento desde 2023, cuando Peña asumió la Presidencia.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de esa entidad bancaria, luego de que se constatara el deterioro de sus índices de solvencia.

Lea más: Santiago Peña anuncia que expondrá su “verdad” aunque “incomode a muchos”

Según la argumentación del BCP, Ueno Bank concedió importantes créditos - por encima del límite legal - a empresas que estaban vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y fondos de instituciones del Estado quedaron congelados en cuentas de esa entidad bancaria.

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