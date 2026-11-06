Juicio político a Santiago Peña: “La percepción es que termina hoy”, dice Nakayama

En el marco del procedimiento de juicio político al presidente Santiago Peña, sigue hoy la incertidumbre en el Congreso Nacional en torno a si se concederá o no al mandatario – quien fue convocado a comparecer ante el Senado hoy – la prórroga de 72 horas que solicitó para preparar su defensa.

Esta mañana, el presidente Peña solicitó formalmente a la Cámara de Senadores una prórroga de 72 horas para su comparecencia, alegando que el tiempo que ha trascurrido desde que le fueron notificadas las acusaciones – ayer, luego de las 22:00 – es insuficiente para preparar una defensa adecuada y garantizar el respeto de sus derechos procesales.

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La mesa directiva del Senado se reunió hoy para analizar el pedido del presidente Peña, pero al culminar esa reunión alrededor de las 10:00 parece no haber un consenso.

“Improrrogable”

En conversación con medios de comunicación a la salida de esa reunión, el senador opositor Eduardo Nakayama afirmó que la decisión sobre la prórroga será tomada en la segunda sesión del juicio político, que debe comenzar esta mañana.

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El senador Nakayama señaló que, según el reglamento del Congreso Nacional, el proceso de juicio político es “improrrogable”.

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A pesar de que hasta el momento parece no haber acuerdo sobre el pedido de prórroga del presidente Peña, el senador afirmó que “la percepción es que (el juicio político) termina hoy”, y opinó que es necesario poner fin rápidamente al proceso porque “el país necesita tranquilidad”.

Con una postura contraria se manifestó la senadora también opositora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien adelantó que votará a favor de conceder la prórroga al considerar que así se protegerá el derecho constitucional del presidente Peña a la defensa.

Advirtió que rechazar la prórroga expone al Estado paraguayo a ser eventualmente demandado por el presidente Peña en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Renuncia rechazada y juicio político

Ayer, jueves, cuando la Cámara de Diputados ya había aprobado el inicio de un juicio político, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia.

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Sin embargo, la Cámara Baja rechazó esa dimisión, que habría permitido al presidente Peña dejar el Palacio de López con el estatus de senador vitalicio y con fueros parlamentarios – privilegios que no tendrá si es destituido -, y el Senado dio inicio, también ayer, a los procedimientos de juicio político.

La posibilidad de que Peña salga de la Presidencia con fueros congresionales cobra especial relevancia teniendo en cuenta que el Ministerio Público abrió una investigación al mandatario en el marco de las indagaciones que comenzaron esta semana en torno a la caída de Ueno Bank, banco que formaba parte de un grupo empresarial del que el mandatario era accionista hasta el año pasado.

La caída de Ueno Bank

Ueno Bank y su grupo empresarial vieron un enorme crecimiento desde 2023, cuando Peña asumió la Presidencia.

El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de esa entidad bancaria, luego de que se constatara el deterioro de sus índices de solvencia.

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Según la argumentación del BCP, Ueno Bank concedió importantes créditos - por encima del límite legal - a empresas que estaban vinculadas a su propio grupo empresarial.

Los ahorros de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y fondos de instituciones del Estado quedaron congelados en cuentas de esa entidad bancaria.