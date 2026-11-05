Santiago Peña: Por angurriento se peleaba por sobres con su empleada, dice diputado

El diputado liberal Pastor Vera Bejarano indicó que la ambición desmedida de Santiago Peña llevó al pueblo trabajador a no tener nada que comer hoy. Recordó lo denunciado por la ex empleada Luz Candado, sobre el escándalo de los sobres del poder.

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“Su desmedida ambición llegó a punto de caer a ser un simple angurriento que disputa unos sobres de dólares a su pobre empleada. Nos avergüenza este presidente”, dijo Pastor Vera Bejarano.

El parlamentario indicó que no basta con el juicio político, sino que se debe recuperar todo el dinero que se malversó mediante Ueno Bank.

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“No es suficiente con su renuncia; queremos saber dónde está la plata. Que se devuelva la plata. Exigimos a todas las instituciones a que investiguen a fin de que se devuelva la decencia al país”, sostuvo Pastor Vera Bejarano.

Los sobres del poder

En setiembre del 2025 la exempleada Luz Candado denunció la sospechosa aparición de sobres con miles de dólares en la residencia ocupada Santiago Peña.

La mujer denunció que ella y varios miembros de su familia fueron acusados injustamente por el mismo mandatario de robar el dinero.