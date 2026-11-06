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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 00:13

Video: Manifestantes siguen en el centro tras ataque a un local de Ueno

Un importante grupo de manifestantes sigue en el microcentro en protesta contra Santiago Peña tras forcejeos y el ataque a un local de Ueno.

Por ABC Color
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Cerca de la medianoche de este jueves, un importante grupo de manifestantes continúa movilizado en el microcentro de Asunción contra el presidente Santiago Peña. Las personas siguen en la zona, sin incidentes, tras una jornada de tensión. No se reportaron oficialmente heridos ni detenidos en las movilizaciones de esta noche.

Los manifestantes corean consignas como “Santi, basura, vos sos la dictadura”.

La caída de Ueno Bank desató una ola de indignación en Paraguay por la congelación de los fondos de más de 2,9 millones de clientes y de millonarias inversiones de instituciones públicas, abriendo una crisis que derivó en un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de estar vinculado con el banco intervenido. EFE
La caída de Ueno Bank desató una ola de indignación en Paraguay por la congelación de los fondos de más de 2,9 millones de clientes y de millonarias inversiones de instituciones públicas, abriendo una crisis que derivó en un juicio político contra el presidente Santiago Peña, acusado de estar vinculado con el banco intervenido. EFE

Lea más: Cronología de una crisis: de la caída de Ueno Bank a la renuncia y el juicio político a Peña

Ataque a un local de Ueno

La imagen muestra una escena nocturna en un ambiente urbano, probablemente durante una manifestación o evento significativo. En primer plano, hay una mujer con cabello corto y castaño claro que sostiene su teléfono móvil, aparentemente grabando o fotografiando la situación. Ella está de pie en el centro de la escena, frente a una línea de policías. A la derecha, se observa un grupo de policías antidisturbios en posición de contención, con escudos y casco. Están alineados en filas, manteniendo una postura firme. Al fondo, se pueden distinguir más personas, muchas de ellas con camisetas amarillas, indicando un posible agrupamiento o manifestación organizada. El lugar parece ser una calle, con edificios visibles en el fondo que sugieren un entorno citadino, sin detalles específicos de monumentos o estadios reconocibles. No se aprecian escudos de equipos de fútbol en la imagen. La iluminación artificial proviene de faroles y tiendas en el área circundante.
Agentes policiales resguardan el local de Ueno Bank ubicado en el centro de Asunción.

Horas antes, un grupo de manifestantes arrojó proyectiles contra el local de Ueno ubicado en la intersección de las calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción. Agentes policiales intervinieron de inmediato y colocaron un cordón de seguridad para resguardar el edificio.

Lea más: Tensiones en el Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía tras votación por la renuncia de Peña

Forcejeos frente al Congreso

Manifestantes y agentes de la policía paraguaya se enfrentan durante una protesta por la crisis bancaria y la dimisión del presidente Santiago Peña, frente al Congreso Nacional en Asunción.
Manifestantes y agentes de la policía paraguaya se enfrentan durante una protesta por la crisis bancaria y la dimisión del presidente Santiago Peña, frente al Congreso Nacional en Asunción.

Durante la jornada, los manifestantes intentaron acercarse al edificio del Congreso Nacional. La Policía les impidió el avance y hubo forcejeos y empujones entre efectivos y ciudadanos.

La tensión se repite una noche después de los incidentes del miércoles en las calles 15 de Agosto y Benjamín Constant, donde agentes usaron gas pimienta y balines de goma contra manifestantes.

Un manifestante muestra un cartel que dice «No robaron dinero, robaron nuestro futuro» durante una protesta por la crisis bancaria paraguaya y la renuncia del presidente Santiago Peña, frente al Congreso Nacional
Un manifestante muestra un cartel que dice «No robaron dinero, robaron nuestro futuro» durante una protesta por la crisis bancaria paraguaya y la renuncia del presidente Santiago Peña, frente al Congreso Nacional.

Lea más: Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

Qué viene mañana

Raul Antonio Benitez Talavera con micrófono, mujer de cabello rubio en chaqueta blanca escuchando atenta en un entorno legislativo.
Los diputados Rocio Vallejos y Raúl Benítez, fueron los fiscales acusadores en el juicio político contra el presidente Santiago Peña.

Se espera una nueva movilización para este viernes. A las 10:00 el Congreso retoma el juicio político contra Peña, en la segunda de las cinco sesiones fijadas por el reglamento. En ella el presidente o su abogado deben presentar su defensa.

Esta noche el Senado inició el proceso, con el juramento del tribunal y la presentación de la acusación por los fiscales acusadores. Antes, la sesión conjunta convocada para tratar la renuncia de Peña quedó sin quórum y el trámite no se completó.

Los manifestantes reclaman la devolución de sus ahorros, respuestas y que se determinen las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank.

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