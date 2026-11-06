Video: Manifestantes siguen en el centro tras ataque a un local de Ueno

Cerca de la medianoche de este jueves, un importante grupo de manifestantes continúa movilizado en el microcentro de Asunción contra el presidente Santiago Peña. Las personas siguen en la zona, sin incidentes, tras una jornada de tensión. No se reportaron oficialmente heridos ni detenidos en las movilizaciones de esta noche.

Los manifestantes corean consignas como “Santi, basura, vos sos la dictadura”.

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Ataque a un local de Ueno

Horas antes, un grupo de manifestantes arrojó proyectiles contra el local de Ueno ubicado en la intersección de las calles Palma y Nuestra Señora de la Asunción. Agentes policiales intervinieron de inmediato y colocaron un cordón de seguridad para resguardar el edificio.

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Forcejeos frente al Congreso

Durante la jornada, los manifestantes intentaron acercarse al edificio del Congreso Nacional. La Policía les impidió el avance y hubo forcejeos y empujones entre efectivos y ciudadanos.

La tensión se repite una noche después de los incidentes del miércoles en las calles 15 de Agosto y Benjamín Constant, donde agentes usaron gas pimienta y balines de goma contra manifestantes.

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Qué viene mañana

Se espera una nueva movilización para este viernes. A las 10:00 el Congreso retoma el juicio político contra Peña, en la segunda de las cinco sesiones fijadas por el reglamento. En ella el presidente o su abogado deben presentar su defensa.

Esta noche el Senado inició el proceso, con el juramento del tribunal y la presentación de la acusación por los fiscales acusadores. Antes, la sesión conjunta convocada para tratar la renuncia de Peña quedó sin quórum y el trámite no se completó.

Los manifestantes reclaman la devolución de sus ahorros, respuestas y que se determinen las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank.