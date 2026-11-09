Defensoría del Pueblo extiende horario en atención a afectados por el caso Ueno Bank

La Defensoría del Pueblo anunció que brindará asistencia directa a todos los afectados que se hayan visto afectados por la situación reciente relacionada con Ueno Bank. Para facilitar este proceso, la institución decidió extender su horario de atención continuada hasta las 17:00 horas, permitiendo que más personas puedan acercarse a realizar sus trámites.

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental ofrecer un acompañamiento institucional cercano y proteger de forma activa los derechos de los ciudadanos perjudicados.

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En este sentido, el defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, ordenó extender el horario y reforzar la atención para recibir casos de personas que presenten dificultades para acceder a sus ahorros, salarios o jubilaciones.

Desde la entidad explicaron que esta labor busca replicar el apoyo brindado en otros casos complejos, como el de la “Mafia de los pagarés”, garantizando que los afectados no estén solos y conozcan los mecanismos institucionales disponibles para su defensa. Las autoridades enfatizaron que ninguna familia debe quedar desprotegida ante problemas que pongan en riesgo su estabilidad económica.

Recepción y seguimiento de cada caso

A partir de este martes 10 de noviembre, todas las denuncias presentadas serán registradas formalmente para ser analizadas de manera detallada según la situación particular de cada afectado. Esto permitirá darles el seguimiento adecuado y canalizarlas ante los organismos competentes para buscar soluciones prontas.

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La Defensoría recordó que las oficinas se encuentran ubicadas sobre la calle Ygatimí N.º 705 esquina Juan E. O’Leary, en la ciudad de Asunción, habilitando su mesa de entrada con el horario especial mencionado. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso firme con la defensa de los usuarios del sistema financiero.

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Finalmente, las autoridades reiteraron que la protección de los derechos ciudadanos es una prioridad que no admite demoras ni indiferencia. Por ello, invitan a todos los trabajadores perjudicados a acercarse para recibir orientación jurídica y el respaldo necesario frente a esta problemática.