Fiscal general “cajoneó” denuncia sobre Peña por más de un año y se debe ir, dice Filizzola

Tras la votación del Senado que designó a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del BCP -31 votos- y a Fernando Rivarola como miembro del directorio -33 votos-, el senador Rafael Filizzola sostuvo que la pérdida de credibilidad institucional va a tardar varios años en revertirse.

Al respecto, recordó que tras la crisis bancaria de los 90, se tardaron casi dos décadas en consolidar la confianza en el Banco Central, un proceso debilitado considerablemente en los últimos tres años desde la gestión del actualmente imputado expresidente Carlos Carvallo.

Además, sostuvo que la situación actual no obedece a un fallo estructural del sector financiero privado, sino a un esquema deliberado de corrupción pública.

“Esta es la consecuencia de una organización criminal montada y liderada por el presidente de la República (en referencia a Santiago Peña) para defraudar al Estado, para usar dinero del Estado y de los asegurados del IPS para sus propios negocios. No es un problema que sea del sistema financiero. Es importante que haya un nuevo directorio y que los interventores hagan lo que tienen que hacer”, agregó.

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Filizzola apunta a la Fiscalía y Contraloría

Sobre denuncias previas, el legislador sostuvo que la oposición presentó denuncias por enriquecimiento ilícito contra el Ejecutivo ya hace 13 meses. Sin embargo, afirmó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, “cajoneó” las investigaciones.

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“Emiliano Rolón cajoneó 13 meses nuestra denuncia; denunciamos a Peña por enriquecimiento ilícito en base a estas maniobras de Ueno”, citó.

Por esto último aseguró que tanto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres deben renunciar o ser removidos del cargo. “Se tienen que ir”, mencionó.

Finalmente, el senador calificó a los representantes del Poder Ejecutivo como “el Gobierno de los cómplices” mencionando directamente al actual presidente, Pedro Alliana. “Esta gente no es que huyó cuando se hundió el barco, huyó después. Cartes mismo le puso a Peña, le puso a Alliana, el Partido Colorado acompañó a Peña... ¿hace cuánto tiempo venimos denunciando eso?“, sentenció.

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