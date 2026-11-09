ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Política
09 de noviembre de 2026 - 16:57

Fiscal general “cajoneó” denuncia sobre Peña por más de un año y se debe ir, dice Filizzola

El 29 de abril el Fiscal General Emiliano Rolón pidió el aumento presupuestario a Santiago Peña.
El Fiscal General Emiliano Rolón junto a Santiago Peña.

El senador opositor Rafael Filizzola sostuvo que la pérdida de credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP) tardará un considerable tiempo en recuperarse tras el escándalo del caso Ueno Bank. Asimismo, sostuvo que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, junto al contralor general, Camilo Benítez, “se tienen que ir”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Tras la votación del Senado que designó a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del BCP -31 votos- y a Fernando Rivarola como miembro del directorio -33 votos-, el senador Rafael Filizzola sostuvo que la pérdida de credibilidad institucional va a tardar varios años en revertirse.

Al respecto, recordó que tras la crisis bancaria de los 90, se tardaron casi dos décadas en consolidar la confianza en el Banco Central, un proceso debilitado considerablemente en los últimos tres años desde la gestión del actualmente imputado expresidente Carlos Carvallo.

Además, sostuvo que la situación actual no obedece a un fallo estructural del sector financiero privado, sino a un esquema deliberado de corrupción pública.

Senador Rafael Filizzola (PDP). Foto: Prensa Senado.
Senador Rafael Filizzola (PDP). Foto: Prensa Senado.

“Esta es la consecuencia de una organización criminal montada y liderada por el presidente de la República (en referencia a Santiago Peña) para defraudar al Estado, para usar dinero del Estado y de los asegurados del IPS para sus propios negocios. No es un problema que sea del sistema financiero. Es importante que haya un nuevo directorio y que los interventores hagan lo que tienen que hacer”, agregó.

Lea más: Juicio Político: “Que se vaya a la CIDH, va a rebotar”, dice Rafael Filizzola

Filizzola apunta a la Fiscalía y Contraloría

Sobre denuncias previas, el legislador sostuvo que la oposición presentó denuncias por enriquecimiento ilícito contra el Ejecutivo ya hace 13 meses. Sin embargo, afirmó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, “cajoneó” las investigaciones.

“Emiliano Rolón cajoneó 13 meses nuestra denuncia; denunciamos a Peña por enriquecimiento ilícito en base a estas maniobras de Ueno”, citó.

Por esto último aseguró que tanto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres deben renunciar o ser removidos del cargo. “Se tienen que ir”, mencionó.

Tabla de datos sobre presupuestos con cifras de ejecución, sin personas visibles en la imagen.
"O Emiliano Rolón es incapaz de administrar sus recursos o es cómplice del poder político. Para mí, son las dos cosas", dice Filizzola.

Finalmente, el senador calificó a los representantes del Poder Ejecutivo como “el Gobierno de los cómplices” mencionando directamente al actual presidente, Pedro Alliana. “Esta gente no es que huyó cuando se hundió el barco, huyó después. Cartes mismo le puso a Peña, le puso a Alliana, el Partido Colorado acompañó a Peña... ¿hace cuánto tiempo venimos denunciando eso?“, sentenció.

Lea más: A pedido de Alliana, Diputados suspende de forma repentina el tratamiento del Presupuesto 2027

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más

Te puede interesar