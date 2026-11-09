“Operativo Itapé 2026”: preparativos para recibir a miles de peregrinos

El Santuario Diocesano Virgen del Paso de Itapé se prepara para recibir a miles de peregrinos que llegarán desde distintos puntos del país para participar de una de las manifestaciones de fe más importantes del departamento de Guairá. Autoridades religiosas y representantes de instituciones del Estado presentaron el tradicional Operativo Itapé 2026 e invitaron a la ciudadanía a participar de las actividades.

El programa religioso se desarrollará del 9 al 18 de diciembre, con un novenario que incluirá celebraciones eucarísticas, peregrinaciones, rezo del rosario y encuentros de oración. La jornada central será el viernes 18, fecha en que se celebra la solemnidad de la Virgen del Paso.

El rector del Santuario Diocesano, presbítero Rodolfo Portillo, extendió la invitación a toda la feligresía y destacó la importancia de esta celebración, que cada año congrega a una multitud de devotos.

Este año, el novenario tendrá como tema central el bien común, bajo el lema: “Ve y haz tú lo mismo”, tomado del Evangelio según San Lucas (Lc 10,37). Las reflexiones y celebraciones estarán distribuidas en nueve jornadas, con la participación de obispos, sacerdotes, parroquias, comunidades e instituciones de distintos puntos del país.

Durante todos los días del novenario, a partir de las 17:00, se ofrecerán confesiones en el santuario y se realizará la peregrinación con el rezo del santo rosario desde el templo parroquial hasta el recinto religioso. Las misas están previstas para las 18:00, con excepción de las celebraciones que cuentan con horarios especiales.

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La apertura, el miércoles 9 de diciembre, tendrá como tema “El que escucha y pone en práctica” y estará a cargo del vicario general de la Diócesis de Villarrica, presbítero Blas Antonio Arévalos. Participarán comunidades parroquiales de Villarrica y Lomas Valentinas, además de instituciones educativas, bomberos voluntarios y representantes de la Municipalidad de Villarrica.

Las jornadas siguientes abordarán distintos pasajes bíblicos vinculados con la vida cristiana y la convivencia. El jueves 10 celebrará el monseñor Enrique Meyer, rector del Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, mientras que el viernes 11 estará a cargo del vicario pastoral de la Diócesis de Villarrica, presbítero Nilson Luis Ortellado. Para esta última fecha también está prevista la peregrinación anual de los jóvenes de la diócesis.

El sábado 12, la celebración será presidida por monseñor Marcelo Benítez, obispo de la Diócesis de Caazapá, con la participación de parroquias de esa circunscripción eclesiástica, comunidades franciscanas, organizaciones y representantes de distintos sectores de Itapé.

El domingo 13 se prevé una misa a las 10:00, presidida por el rector del santuario, Pbro. Rodolfo Portillo, además de la celebración correspondiente al novenario, que estará a cargo de monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá. Entre los invitados figuran representantes de universidades, instituciones educativas, municipios y la Gobernación de Guairá.

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El lunes 14 presidirá la misa el rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, presbítero doctor Cristino Bohnert Bauer. Al día siguiente, martes 15, la celebración estará a cargo del presbítero Edgar Francisco Villagra, con la participación de instituciones públicas, establecimientos sanitarios, cooperativas, organizaciones religiosas y representantes de los medios de comunicación.

El miércoles 16, la misa será presidida por monseñor Amancio F. Benítez, obispo de Benjamín Aceval, y contará con la participación de las comunidades de Itapé. La jornada tendrá como reflexión el llamado a ser sal y luz, según el Evangelio de Mateo.

La última jornada del novenario, el jueves 17 de diciembre, tendrá como principal celebrante a monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico de la Santa Sede en Paraguay.

Para las 21:30 está prevista una misa por las vocaciones, que será presidida por el presbítero Alexi Brítez, junto con los seminaristas.

Finalmente, a las 23:00, se realizará la tradicional serenata a la Virgen del Paso, con la participación de la feligresía y jinetes de Itapé.

La celebración central

Las actividades principales del viernes 18 de diciembre comenzarán a las 05:30 con el rezo del santo rosario. A las 06:30 se celebrará la misa central, presidida por el obispo de la Diócesis de Villarrica, monseñor Miguel Ángel Cabello Almada, bajo el tema “Se levantó y fue de prisa”, del Evangelio según San Lucas (Lc 1,39).

Posteriormente, a las 08:00, se desarrollará la procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Paso y, a las 08:30, la tradicional procesión náutica, uno de los momentos más representativos de la festividad.