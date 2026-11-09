Paso superior de Pedrozo registra 85,38% de avance, pero quedan obras complementarias pendientes

Las obras del paso superior de Pedrozo, en el distrito de Ypacaraí, registran un avance del 85,38% al cierre de octubre, según los datos presentados por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Consorcio Rutas del Este.

Durante una presentación sobre el estado de los trabajos, se indicó que la fecha prevista para la culminación de una parte de la infraestructura es el próximo 7 de diciembre, mientras que el plazo comprometido para la finalización figura el 31 de diciembre.

La obra busca mejorar la circulación sobre la ruta PY02 y eliminar el antiguo cruce semafórico, considerado un punto conflictivo para el tránsito vehicular. Sin embargo, el avance del paso superior no implica que todas las intervenciones necesarias en la zona estén concluidas.

El actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, quien asumió hoy el cargo, estuvo presente durante la verificación de los trabajos y reconoció que se trata de una obra cuestionada debido a los inconvenientes y reclamos que ha generado.

Durante su intervención, el nuevo titular del MOPC se comprometió a realizar un seguimiento de los trabajos y garantizar que se cumpla el cronograma establecido. Aseguró que se harán los esfuerzos necesarios para llegar a la meta de culminar la obra dentro del plazo previsto.

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Baruja también reconoció la preocupación existente en torno al avance de los trabajos y señaló la importancia de dar respuestas concretas a la ciudadanía. El compromiso asumido busca despejar las dudas sobre la ejecución del proyecto y brindar garantías de que finalmente será concluido en la fecha anunciada.

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Obras complementarias todavía pendientes

Entre las intervenciones complementarias previstas se encuentran la construcción de una pasarela peatonal en el centro del antiguo cruce y otra de acceso directo al paso superior.

También se contempla el mejoramiento del acceso en el PK 46+900, la pavimentación y ampliación de las colectoras, además de la construcción de un segundo lecho de frenado.

De acuerdo con la presentación, estas obras deben atravesar varias etapas administrativas y técnicas, entre ellas el desarrollo de ingeniería, la redacción y aprobación de una adenda, el proceso de licitación y, finalmente, la ejecución.

La situación genera interrogantes sobre los plazos en que estarán disponibles todas las infraestructuras complementarias, teniendo en cuenta que forman parte de las intervenciones previstas para mejorar la seguridad vial en el sector.

Radares y control de velocidad

Otro de los puntos abordados fue la implementación de radares en la zona de Pedrozo.

La presentación incluyó la situación actual de estos dispositivos y la fecha prevista para su puesta en servicio. No obstante, los datos expuestos no detallan cuándo comenzarían a funcionar ni cuál es el estado concreto de su implementación.

La instalación de estos equipos se suma a las medidas previstas para mejorar las condiciones de seguridad en uno de los sectores más transitados de la ruta PY02.

Una intervención que busca mejorar la seguridad vial

El paso superior de Pedrozo forma parte de las obras impulsadas por el MOPC a través del Consorcio Rutas del Este, concesionario de la ruta PY02.

La infraestructura apunta a ordenar la circulación vehicular, mejorar la conectividad entre Pedrozo y Jhugua Jhu y reducir los riesgos asociados al antiguo cruce semafórico.

Aunque el avance reportado se acerca al 90%, todavía queda por conocer el cronograma definitivo de las obras complementarias y la puesta en funcionamiento de los radares, aspectos fundamentales para determinar cuándo estará plenamente operativa la intervención vial.

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