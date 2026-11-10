Juez rechaza recurso y exsíndico sigue procesado en el caso Ueno Bank

Tras rechazar el recurso de reposición planteado por la defensa del exsíndico de Ueno Bank, Miguel Ángel Almada Frutos, contra la admisión de la imputación presentada por lesión de confianza y otros delitos, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia remitió el expediente a la Cámara de Apelación.

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Específicamente, los abogados Raúl Caballero, Josefina Aghemo y Mario Elizeche cuestionaron la decisión del magistrado tras argumentar que a su criterio, la imputación presentada por los fiscales presentaba supuestas falencias que no permitían su admisión.

Defensa advierte supuestas falencias de la imputación en el caso Ueno Bank

Uno de los cuestionamientos de la defensa es que si bien la Fiscalía atribuye a su imputado la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio, no describe la conducta mediante la cual Almada perpetró los hechos punibles mencionados.

“Al admitirse una imputación que carece por completo de una hipótesis fáctica individualizada respecto del síndico como primer agravio la ausencia de conducta concreta atribuida al síndico si bien es cierto el artículo 302 del C.P.P exige un estándar de sospecha y un relato sucinto la acordada 1.631/2022 aclara expresamente que sucinto significa resumido y no incompleto, obligando a describir la conducta concreta de cada imputado”, alegan los defensores.

Agregan que en toda el acta de imputación, Almada solo es mencionado de manera accesoria en un pasaje de la página 3, al final de una lista de ocho personas presentadas como integrantes del directorio y agregando la frase en su carácter de sindico, bajo los verbos genéricos “autorizaron y permitieron” operaciones entre el 2025 y 2026.

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“El acta no precisa en qué periodo ejercició la sindicatur,a no le atribuye intervención ni firma en ninguna de las operaciones detalladas en las páginas 3 a 19 y al sugerir una omisión bajo el verbo “permitieron”, incumple la acordada 1.631 al no indicar que acción concreta debía y podía realizar y supuestamente no lo hizo", resaltan los defensores, en otra parte de su presentación.

Imputación a Almada se basa en la documentación remitida por el BCP

En ocasión de contestar el recurso de la defensa, la Fiscalía afirma que en el relato realizado por el Ministerio Público se identifica a Almada en su carácter de sindico, se delimita el periodo de tiempo 2025 y 2026 y se le atribuye el hecho de haber permitido las operaciones financieras concretamente desarrolladas y detalladas en el relato de hechos.

Asimismo, explican que la imputación a Almada tiene sustento en la documentación remitida por el Banco Central del Paraguay y que la argumentación de la defensa respecto a que Almada no tenía voto en el directorio, no descarta su posible responsabilidad penal.

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“Los artículos mencionados por la defensa del Código Civil le imponen la obligación en su carácter de síndico de fiscalizar permanentemente las operaciones, examinar libros y documentación y vigilar el cumplimiento de las leyes por lo tanto su intervención debe valorarse conforme a estas funciones”, agregó la Fiscalía, al solicitar la ratificación de la decisión.

Magistrado ratifica validez de imputación en el caso Ueno Bank

Al realizar el estudio de la cuestión planteada, Estigarribia destacó que la imputación tiene los elementos necesarios para su admisiión, puesto que individualiza a las personas imputadas, expone los hechos que constituyen el objeto inicial de la investigación, señala los elementos de sospecha que sustentan su atribución y solicita el plazo correspondiente para desarrollar la etapa preparatoria.

Al respecto, el magistrado resalta el carácter provisorio de las tipificaciones atribuidas que son suficientes para dar trámite al acta de imputación, sin que ello implique afirmar la veracidad de los hechos expuestos por el Ministerio Público ni anticipar una decisión sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas, ya que la causa se encuentra en un estado incipiente.

“En ese contexto, debe distinguirse entre el control judicial de los requisitos legales del acta de imputación y el examen de la teoría del caso formulada por el Ministerio Público. El primero corresponde realizarlo al momento de dar trámite a la imputación; mientras que las cuestiones relacionadas con la suficiencia de los elementos de convicción, la acreditación de los hechos, el grado de participación de cada imputado y la procedencia definitiva de las tipificaciones provisorias deben ser examinadas conforme al desarrollo de la investigación y en los momentos procesales correspondientes”, explica el magistrado al fundamentar el rechazo a la petición de la defensa.

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Como el recurso se planteó con apelación en subsidio, el magistrado dispuso la remisión del expediente a segunda instancia, a los efectos del estudio de la cuestión por el Tribuinal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.