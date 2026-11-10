Pide el traslado urgente de su hijo de 2 años al Hospital Acosta Ñu

Jazmín Domínguez Encina, madre de un niño de dos años, pide con urgencia el traslado de su hijo al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu o algún centro de atención que cuente con fisioterapia respiratoria.

Mencionó que su hijo permanece internado desde hace ocho días en el Hospital Distrital de Itá por un cuadro de neumonía. Explicó que el infante padece una enfermedad genética que afecta la musculatura relacionada con la respiración e impide al niño manejar las secreciones.

Según el relato de la madre, los médicos que lo atienden solicitaron su traslado al Hospital Pediátrico Acosta Ñu, debido a que el pequeño es paciente de dicho centro asistencial y necesita cuidados especializados.

El niño padece miopatía nemalínica autosómica recesiva tipo 2, una enfermedad genética que provoca debilidad muscular, incluida la musculatura relacionada con la respiración y la deglución.

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Actualmente, presenta dificultades para manejar las secreciones y tragar su saliva, por lo que requiere asistencia de fisioterapia respiratoria, un servicio con el que, según la madre, no cuenta el hospital de Itá.

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La madre teme que la falta de atención especializada provoque un deterioro del estado de la salud del niño. Explicó que los profesionales consideran necesario concretar el traslado mientras todavía se encuentra compensado, sin esperar a que su condición se agrave.

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Domínguez Encina manifestó que la respuesta recibida hasta el momento es que no hay camas disponibles en el Hospital Acosta Ñu. Sin embargo, cuestionó la demora y pidió que se encuentre una solución antes de que su hijo sufra una descompensación.

“Están esperando que mi bebé no pueda más. No sé a quién más recurrir. Si no es en Acosta Ñu, por lo menos pido que lo trasladen a un hospital donde tengan fisioterapia respiratoria para que puedan trabajar con él”, expresó la madre.

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Finalmente, apeló a las autoridades sanitarias para que intervengan y garanticen el traslado a un establecimiento que cuente con los recursos humanos y técnicos necesarios para continuar con el tratamiento del pequeño.

Realizan trámites para el traslado

El director del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, Dr. Héctor Castro, informó que se están realizando los trámites para el traslado del niño para que reciba la asistencia requerida.