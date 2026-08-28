Ante amenazas de renuncia masiva de médicos, evalúan plan para no desatender a niños en el Acosta Ñu

En el marco de la huelga médica iniciada a comienzos de esta semana y cuyo plazo fijado por el gremio vence este viernes, la amenaza de renuncias masivas por parte de profesionales especialistas mantiene en vilo al sistema de salud pública. La falta de un acuerdo definitivo con el Gobierno nacional impulsó al sector a formular un emplazamiento que coloca en una posición sumamente delicada a los principales centros médicos del país.

Uno de los puntos más sensibles ante este escenario es el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, centro de referencia nacional en atención infantil. Su director, el doctor Héctor Castro, analizó las implicancias del reclamo gremial y detalló las medidas que evalúan para mitigar el impacto en la atención a los pacientes.

Una “charla de adultos” que no debe excluir a los niños

El titular del centro asistencial remarcó la enorme responsabilidad que implica estar al frente de un hospital de este nivel y reconoció la legitimidad del descontento, aunque subrayó que la prioridad institucional debe ser resguardar la atención de los más pequeños.

“En mi responsabilidad como director, una responsabilidad enorme, pero que también distingue a cualquier profesional paraguayo estar trabajando en un hospital del sistema de salud, en atención directa con los niños. Claramente nos preocupa esta situación”, manifestó el doctor Héctor Castro.

Asimismo, sostuvo que el trasfondo de la protesta debe resolverse en las instancias correspondientes de negociación sin afectar a los usuarios del servicio. “Aquí hay una charla de adultos y entendemos que eso va a tener una evolución favorable. Nosotros ponemos toda la esperanza en ese sentido”, enfatizó.

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Contingencia y resguardo para atenciones prioritarias

Ante la posibilidad de que el conflicto no se destrabe y las renuncias se efectivicen, la dirección del hospital convocó a reuniones de coordinación interna con las distintas jefaturas para organizar la operatividad a partir del lunes.

El director explicó que durante toda esta semana se lograron asegurar los servicios indispensables, como emergencias, terapia intensiva y cirugías de urgencia, pero mostró especial preocupación por aquellos casos que, sin ser de extrema urgencia instantánea, requieren un seguimiento médico estricto.

“Estamos trabajando para evaluar, como lo hicimos toda esta semana, garantizando lo que es la atención en los servicios imprescindibles en esta situación que estamos atravesando en la huelga médica, respetando obviamente el derecho de mis colegas pero también, sin excluir al niño”, aseveró Castro.

En ese sentido, ejemplificó el riesgo que corren los pacientes con enfermedades crónicas o complejas: “Aquí vienen niños con enfermedades complejas que buscan una receta de su pediatra o especialista de cabecera para buscar ese fármaco que tal vez en ese momento no sea una emergencia, pero sí es muy importante para la evolución y el control de esa enfermedad, para que no termine en una emergencia”.

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El valor de la alta especialización médica

El Hospital Acosta Ñu cuenta con un plantel de alta complejidad que difícilmente pueda ser reemplazado a corto plazo en caso de renuncias masivas. Héctor Castro hizo un resumen del personal especializado con el que cuenta este hospital de referencia:

46 terapistas infantiles

33 cardiólogos de niños

33 emergentólogos pediátricos

23 cirujanos pediátricos

10 neurólogos de niños

4 oftalmólogos

3 endocrinólogas

3 otorrinos

2 reumatólogos

2 dermatólogas

1 alergista

El director hizo hincapié en que esta concentración de profesionales es la que le otorga identidad al centro de salud. “No son solamente pediatras, sino que tienen a su vez una subespecialidad, por eso decía que estos son los que erigen al hospital pediátrico en resolver los problemas complejos”, puntualizó.

Un emplazamiento inesperado ante el “manoseo y ninguneo”

El doctor Diego Gamarra, coordinador de Terapia Intensiva del hospital, dijo a ABC que el emplazamiento de los especialistas surgió de forma inesperada y explicó el impacto que tendría en la operatividad del centro médico la dimisión de los profesionales especializados.

Señaló que, de acuerdo con la información que manejan, alrededor de 40 médicos intensivistas están con intenciones de renunciar, algo que se replica en áreas como el consultorio de especialidades donde, hasta anoche, de 22 especialistas, 17 anunciaron su inminente dimisión. A ellos se suman los cirujanos pediátricos y anestesiólogos, cuya permanencia depende de la solución que pueda otorgar el Gobierno ante las reivindicaciones de los profesionales.

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“Hay una intención fuerte de plasmar lo que en este momento es un enojo de los médicos que se sienten ignorados por sus autoridades. Está motivando que se estén planteando la posibilidad de renunciar al sistema público de salud ante tanto manoseo y declaraciones desafortunadas de autoridades, tanto ninguneo de parte de las autoridades a lo que nosotros tenemos la convicción de que son reivindicaciones justas que se dan después de 14 años de esperar”, manifestó Gamarra.

Igualmente, remarcó que no hay manera de reemplazar a los 39 colegas cirujanos “que están todos renunciantes” y añadió que este hospital concentra prácticamente el 50 por ciento de los intensivistas pediátricos del país, por lo que una renuncia de ese número de intensivistas complicará seriamente la operatividad.

“No hay manera de cubrir porque no existen especialistas que puedan venir a suplir lo que eventualmente pudiese ocurrir si todos estos colegas -que representan el 90 por ciento de los intensivistas del hospital- presentan una renuncia”, advirtió.

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