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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 17:19

Cierre de MUV: Conductores aseguran que el 95% recuperó su dinero y descartan demandas masivas

La plataforma de transporte MUV también se vio afectada por la caída de Ueno Bank.
La plataforma de transporte MUV también se vio afectada por la caída de Ueno Bank.

Representantes de los conductores de plataformas revelaron detalles sobre el cese de operaciones de la aplicación nacional. Aunque quedaron saldos pendientes de montos bajos y exigían cuenta en Ueno para cobrar, destacan que la resiliencia del sector prioriza volver a las calles antes que iniciar acciones legales prolongadas.

Por ABC Color
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El cese de operaciones de la aplicación de transporte paraguaya MUV a raíz de la caída de Ueno Bank dejó saldos pendientes de cobro para algunos trabajadores del sector, aunque la gran mayoría de los fondos ya fueron rescatados.

Así lo explicó Basilio Duarte, representante de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas, quien analizó el impacto del cierre y la relación que mantenían con la empresa tecnológica.

Consultado sobre la situación del dinero de los conductores retenido tras los inconvenientes financieros y el cierre, Basilio indicó que un sector importante ya logró destrabar sus fondos: “En lo que respecta al dinero que teníamos en Ueno, yo creo que el 95% ya pudo recuperar esa esa platita”.

No obstante, reconoció que quedaron remuneraciones pendientes correspondientes a los viajes de la última semana o del día previo al cierre definitivo. Sin embargo, aclaró que los montos adeudados individualmente son bajos debido a la dinámica diaria de cobros que manejaban.

Lea más: Crisis de Ueno Bank golpea a MUV: anuncia el cierre definitivo de su plataforma

Funcionamiento y exclusividad con Ueno

Durante la charla, el referente explicó que el 99% de los viajes en MUV se abonaban de forma digital mediante tarjetas o servicios corporativos, por lo que el manejo de efectivo era mínimo.

Para percibir las ganancias, la plataforma exigía un requisito indispensable: “Al principio aceptaban cualquier tipo de cuenta, pero después ya fue una una exigencia, un requisito tener cuenta de Ueno para para trabajar con MUV”.

Ante la consulta sobre si planifican acciones legales colectivas para recuperar los montos menores que quedaron en el sistema, el representante gremial descartó una ofensiva judicial argumentando los costos de oportunidad del trabajador diario.

Finalmente, concluyó que si bien existe la necesidad de alzar la voz y reclamar ante este tipo de abusos, la urgencia del día a día obliga al sector a superar los traspiés económicos rápidamente: “Viene a ser más o menos te sacudís el polvo y a seguir”.

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