Crisis de Ueno Bank golpea a MUV: anuncia el cierre definitivo de su plataforma

La plataforma de transporte MUV anunció el cierre definitivo de su aplicación y servicio de transporte, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. La empresa atribuyó la decisión a las consecuencias de la crisis que atraviesa el entorno financiero y empresarial, desencadenada por la situación de Ueno Bank.

La firma reconoció que se trata de uno de los momentos más difíciles de su historia y sostuvo que la situación actual generó efectos que van más allá de las instituciones directamente involucradas.

“Ha generado consecuencias que van mucho más allá de instituciones directamente involucradas, impactando también en empresas, equipos y proyectos que, como el nuestro, forman parte de este ecosistema”, señala el comunicado.

Una decisión definitiva

MUV explicó que el contexto actual la obligó a tomar una determinación definitiva y poner fin a sus operaciones. De esta manera, la empresa cierra un proyecto que durante años conectó a conductores y pasajeros a través de su aplicación.

“Ante circunstancias que nos obligan a tomar decisiones difíciles, hemos decidido cerrar nuestra aplicación de MUV”, confirmó la compañía en el escrito.

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La decisión también representa el final de un proyecto empresarial que buscaba consolidarse en el mercado del transporte mediante plataformas digitales, pero que terminó afectado por la crisis financiera y empresarial vinculada a Ueno Bank.

Prometen pagar saldos pendientes

En otro apartado, la empresa se dirigió a sus usuarios y pidió disculpas por las molestias e incertidumbre que pueda generar el cierre de la plataforma.

“A todos ustedes les pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes y la incertidumbre que esta situación pueda generar”, expresaron.

Asimismo, MUV aseguró que cumplirá con sus compromisos económicos con los conductores y proveedores. En ese sentido, anunció que las ganancias y los saldos pendientes acumulados hasta la fecha serán liquidados y transferidos en los próximos días.

El adiós a una comunidad

Finalmente, la empresa dedicó un mensaje de agradecimiento a quienes formaron parte de su trayectoria y destacó que su historia fue más allá de los viajes realizados mediante la aplicación.

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“Durante estos años compartimos mucho más que viajes, construimos comunidad, abrimos caminos y fuimos parte de miles de historias”, expresó.

El comunicado concluyó con un mensaje de despedida: “MUV nunca fue solamente una aplicación. Fue y será su gente”, manifestó al cerrar una etapa de su historia empresarial.