Exigen informes de situación de la Matadería Municipal de Calle’i

El concejal de San Lorenzo, Pastor Filártiga (Che Kuerái-Unite) solicitó al pleno de la Junta Municipal un pedido de informes dirigido a la Intendencia de San Lorenzo sobre el funcionamiento de la Matadería Municipal de Calle’i.

El documento contempla una serie de requerimientos relacionados con la situación ambiental y sanitaria del establecimiento, además de las condiciones administrativas y contractuales bajo las cuales opera.

Entre los principales puntos, el edil solicita copias de la licencia ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), los estudios de impacto ambiental y los documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Asimismo, pide información detallada sobre el tratamiento de efluentes y la disposición final de residuos orgánicos, como sangre, grasas, estiércol y vísceras, generados durante las actividades de faena.

Lea más: Matadero de San Lorenzo opera sin licencia ambiental, impunemente

También solicita los resultados de análisis de efluentes y agua, así como antecedentes de eventuales denuncias vecinales por olores, contaminación o afectaciones ambientales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La minuta incluye requerimientos sobre las inspecciones realizadas por las dependencias municipales y las autoridades competentes, las habilitaciones sanitarias y veterinarias expedidas por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), además de posibles sanciones, intimaciones o procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el establecimiento.

Fiscalización y posible clausura

En otro apartado, el concejal solicita que la Intendencia disponga una inspección urgente de las instalaciones, con elaboración de un acta, registro fotográfico y documentación de las condiciones de funcionamiento.

También plantea requerir la intervención del MADES y de SENACSA para verificar, dentro de sus respectivas competencias, las autorizaciones ambientales y sanitarias.

Lea más: Pobladores de San Lorenzo dicen que matadero municipal sigue funcionando, pese a que fue clausurado

La propuesta contempla que, en caso de comprobarse la ausencia o pérdida de vigencia de la licencia ambiental, el incumplimiento de sus condiciones o la existencia de riesgos ambientales o sanitarios, la Municipalidad adopte o promueva las medidas preventivas y correctivas correspondientes, incluida la suspensión de actividades o clausura del local, conforme a la legislación vigente.