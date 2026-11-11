Senatur suspende a siete agencias de viajes vinculadas a Ueno ¿Qué hacer si resultaste afectado?

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dispuso una medida cautelar contra siete agencias de viajes que estarían vinculadas al extinto Ueno Bank ante la recepción de casi 100 denuncias de personas que pagaron por paquetes turísticos, pasajes y excursiones que no se estarían cumpliendo. La decisión busca evitar que más clientes resulten afectados mientras se aclara la situación de estas empresas.

En comunicación con el director general jurídico de la institución, el abogado Juan U. Heinichen explicó que la medida se tomó luego de recibir una cantidad importante de reclamos. En este sentido, detalló que las empresas mencionadas en la resolución son:

Vuela Vuela Tour.

Intertour.

Interexpress.

Costas Travel.

Comdetur.

Inmatch.

Además, sostuvo que existen otras firmas incluidas en las operaciones comerciales señaladas y que la vinculación de estas empresas con el grupo fue identificada a partir de la información disponible de la institución.

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Aclaró que desde el momento de la notificación, las firmas afectadas quedan imposibilitadas de seguir vendiendo sus productos turísticos, ya que para operar deben estar registradas y habilitadas por Senatur.

Casi 100 denuncias y viajes sin confirmar

En ese contexto, el director jurídico señaló que los reclamos no se refieren solamente a posibles operaciones futuras, sino también a servicios que ya fueron pagados por los clientes. Entre los casos recibidos hay personas que compraron pasajes aéreos, excursiones y paquetes turísticos, pero no obtuvieron todos los servicios comprometidos.

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“Para nosotros es muy alarmante la situación porque van subiendo los números y los montos”, manifestó.

Entre las principales irregularidades denunciadas figuran pasajeros que cuentan con sus boletos de avión, pero no tienen confirmadas las reservas de hoteles ni los traslados incluidos en sus paquetes. También se recibieron consultas sobre excursiones de fin de año organizadas por instituciones educativas.

Ante este panorama, Heinichen adelantó que mantendrán reuniones con representantes de las empresas para conocer qué respuestas pueden ofrecer a los afectados.

Senatur buscará acompañar los reclamos

Respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, el funcionario reconoció que cada situación deberá analizarse de manera particular. Senatur buscará acompañar los reclamos dentro de sus atribuciones legales y orientar a los usuarios para que puedan acudir a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) o a la Fiscalía, en caso de que existan hechos que puedan tener consecuencias penales.

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Además, señaló que la institución tiene conocimiento extraoficial de que algunas agencias estarían contactando a sus clientes, pero debe verificar si realmente están cumpliendo con sus compromisos.

No obstante, realiza consultas para verificar si las empresas están involucradas en investigaciones judiciales, lo que podría limitar su actuación administrativa.

Cómo pueden reclamar los afectados

Para centralizar los reclamos, Senatur habilitó el correo sugerencias@senatur.gov.py, donde los afectados pueden enviar una descripción de lo ocurrido, acompañada de los documentos que respalden su denuncia y, de ser posible, un breve relato de los hechos.

El director jurídico precisó que actualmente, el equipo destinado a atender estos casos estaría integrado por 17 personas, entre abogados y funcionarios de otras dependencias.

Finalmente, el director jurídico adelantó que Senatur informará sobre las conversaciones y posibles soluciones que se alcancen con las empresas involucradas.

“La ciudadanía también tiene que estar atenta a que Senatur se va a pronunciar” sobre los avances y las respuestas que puedan darse a las distintas denuncias, concluyó.