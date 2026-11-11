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Viajes
11 de noviembre de 2026 - 16:00

Senatur suspende nuevas operaciones de siete empresas turísticas en Paraguay

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La Senatur informó que suspendió temporalmente las nuevas operaciones de siete empresas turísticas en Paraguay. Los clientes pueden reclamar por sus reservas y solicitar devoluciones cuando correspondan.

Por ABC Color
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La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) dispuso una suspensión temporal que afecta a Uela, Uela Tour Operator, Intertours, Inter Express, Kostas Travel, Comdetur y Match, en su mayoría vinculadas al Grupo Vázquez. Los clientes aún pueden reclamar por los servicios que ya contrataron.

La medida preventiva se dictó por medio de la Resolución N° 417/2026. Según el comunicado, la Senatur busca “evitar nuevos perjuicios a los usuarios y verificar la situación de los servicios contratados que se encuentran pendientes de cumplimiento”.

Lea más: Denuncian que Uela siguió vendiendo viajes tras la caída de Ueno, pese a deudas con proveedores

Qué pasa con las reservas y las devoluciones

Si ya tenés una reserva, la empresa puede atender tu reclamo, hacer las gestiones para prestar el servicio contratado o devolver el dinero cuando corresponda. La suspensión se aplica a las nuevas operaciones comerciales.

Las siete empresas también deben conservar sus registros y documentos para que la Senatur pueda revisarlos. La institución pidió detalles sobre las reservas, los pagos y los servicios pendientes para conocer el alcance de la situación e “identificar los casos que requieran atención prioritaria”.

Lea más: Uela trunca las vacaciones de cientos de viajeros y deja sin trabajo a 130 empleados: qué hacer

Dónde presentar una denuncia ante la Senatur

La Senatur seguirá recibiendo denuncias en sugerencias@senatur.gov.py. La institución informó que dará seguimiento a los casos que se presenten por esa vía.

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