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Nacionales
11 de noviembre de 2026 - 11:09

Tras escándalo de Ueno, London School of Economics cancela charla de Fernández Valdovinos en Reino Unido

Carlos Fernández Valdovinos
El exministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

La London School of Economics comunicó la cancelación de una conferencia que tenía previsto ofrecer el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos el próximo 23 de noviembre. La decisión se conoció después de que paraguayos residentes en el Reino Unido remitieran cartas a instituciones académicas para expresar su preocupación por la participación del exfuncionario, investigado en la causa penal relacionada con el colapso de Ueno Bank.

Por ABC Color
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La participación de Carlos Fernández Valdovinos en una conferencia académica en Londres quedó sin efecto, según informó Raquel Martinez Crosta, comunicadora independiente en el Reino Unido.

El Centre for Macroeconomics (CFM) de la London School of Economics (LSE) comunicó por correo electrónico la cancelación de la actividad prevista para el lunes 23 de noviembre, en la que el exministro de Economía y Finanzas (MEF) figuraba como expositor.

El informe señala que la decisión se produjo luego de que un grupo de paraguayos residentes en el Reino Unido, entre ellos profesionales y antiguos becarios del programa Chevening, promoviera una iniciativa ciudadana para expresar su preocupación ante instituciones académicas británicas por la participación del exsecretario de Estado.

Lea más: Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno

Solicitaron reconsideración de charla ante crisis de Ueno

A través de cartas dirigidas a la LSE y a la Universidad de Oxford, los compatriotas solicitaron que se reconsiderara o postergara la actividad académica hasta que se esclarecieran los cuestionamientos relacionados con la gestión económica de Fernández Valdovinos y las investigaciones sobre el caso Ueno Bank.

Sin embargo, el correo electrónico remitido por el Centre for Macroeconomics confirma expresamente la cancelación de la conferencia, pero no especifica los motivos de la decisión ni establece que esta sea consecuencia directa de las presentaciones realizadas por los paraguayos.

Correo electrónico que informa sobre la cancelación del evento con el título 'A Conversation with Carlos Fernández Valdovinos'.
Captura del correo remitido por el Centre for Macroeconomics (CFM) informando sobre la cancelación del evento con Carlos Fernández Valdovinos.

Paraguayos impulsaron iniciativa de vigilancia ciudadana

La iniciativa fue promovida por paraguayos residentes en el Reino Unido, incluidos egresados de universidades y antiguos becarios Chevening, quienes recurrieron a los canales institucionales para plantear sus cuestionamientos sobre la participación del exministro en actividades académicas internacionales.

Según explicó Martínez Crosta, la acción buscó poner en conocimiento de las instituciones académicas los cuestionamientos existentes en Paraguay y solicitar que estos fueran considerados antes de desarrollar las conferencias previstas.

Los firmantes fundamentaron su pedido en la importancia de la transparencia, la responsabilidad pública y la rendición de cuentas, especialmente ante las investigaciones que involucran al exministro en el marco de la causa relacionada con el colapso de Ueno Bank.

La presentación ante las universidades británicas, de acuerdo con los impulsores, constituye una expresión de participación ciudadana desde el exterior y no pretende desconocer la libertad académica, sino promover que las instituciones conozcan los antecedentes y cuestionamientos vinculados con sus invitados.

Lea más: Caso Ueno: allanan casa de exministro Carlos Fernández Valdovinos

Fernández Valdovinos, bajo la mira por el caso Ueno

La cancelación de la conferencia se conoce en un contexto de avances en la investigación penal sobre el colapso de Ueno Bank, entidad financiera que se encuentra en el centro de una de las causas de mayor repercusión en Paraguay.

El lunes 9 de noviembre, una comitiva fiscal realizó un allanamiento en la vivienda de Fernández Valdovinos, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Santiago Peña. El exfuncionario se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en el marco de la causa penal.

Además, este miércoles 11 de noviembre, la Fiscalía confirmó que Fernández Valdovinos formará parte de la investigación penal relacionada con las causas abiertas por el caso Ueno Bank.

Estos acontecimientos incrementaron los cuestionamientos sobre la participación del exministro en espacios académicos internacionales, particularmente por tratarse de instituciones de prestigio como la London School of Economics y la Universidad de Oxford.

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