DNCP ordena al BNF que vuelva a evaluar ofertas de licitación del core, donde participó Itti

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dejó sin efecto la evaluación técnica realizada por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en la licitación de su nuevo core bancario, tras hacer lugar a la protesta de la empresa Softshop SA, presidida por Juan Cazenave. Mediante la Resolución DNCP N.º 3173/26, el órgano regulador anuló la descalificación de la citada compañía y ordenó retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas.

La notificación oficial N.º 10806/26, emitida el 9 de noviembre de 2026 y firmada por el director de la DNCP, Agustín Encina Pérez, dispone anular la calificación técnica y fija un plazo de 15 días corridos para que el BNF comunique el resultado del nuevo análisis.

Con este fallo, la banca estatal se ve obligada a reconsiderar la propuesta de Softshop, impidiendo que el contrato de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones) se entregue en solitario a Itti , a la que la banca pública estaba a punto de adjudicar antes de la caída de Ueno y las firmas vinculadas, incluyendo la tecnológica del Grupo Vázquez.

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La resolución del órgano regulador atendió los reclamos de Softshop, que denunció irregularidades y criterios no previstos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), lo que inclinaba la cancha en favor de Itti. El BNF había excluido a la firma objetando 30 requerimientos funcionales —equivalentes a 1,5 puntos sobre 100—, pese a que la propuesta superaba holgadamente la valla técnica de 75 puntos exigida para habilitar la apertura de su oferta económica.

Un fallo en medio de la parálisis de Itti y la caída de Ueno

La decisión de la DNCP se da en un escenario convulsionado por la resolución de Ueno Bank y el procesamiento penal de directivos del Grupo Vázquez. La firma Itti —controlada en un 94,41% por el mencionado grupo— atraviesa una parálisis operativa total, con sus actividades canceladas, sus oficinas intervenidas y su plantel de informáticos desvinculado.

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En esta tecnológica tuvo inversiones el propio expresidente Santiago Peña, quien declaró la tenencia de inversiones de la sociedad hasta marzo de 2025. Pese a que Itti quedó salpicada por las investigaciones judiciales sobre el esquema de créditos irregulares, el BNF aguardó las resultas de la DNCP.

Asimismo, la postura de la banca pública de mantener el proceso causaba sorpresa en el sector financiero, puesto que el propio BNF actúa como acreedor de Itti SAE al haberle otorgado tres préstamos por G. 48.515 millones, registrando un saldo pendiente de G. 48.253 millones al cierre de 2025.

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El dictamen anulado del BNF y la cancha inclinada

El fallo de la DNCP deja sin efecto la Resolución N.º 4 (Acta 69 del 30 de septiembre de 2026), por la cual el Directorio del BNF —presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana— había aprobado el dictamen para descalificar a Softshop SA y otorgar 97,69 puntos a Itti SAE.

El concurso arrastraba denuncias de direccionamiento desde su apertura. Asimismo, la resolución dictada por Agustín Encina se suma a una secuencia de intentos fallidos por renovar el sistema central del banco público, desde hace años.

El primer llamado (ID 445.258), convocado en 2024, fue anulado por irregularidades formales y descalificaciones de ambos postulantes.

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En 2025, la segunda convocatoria concluyó con la anulación dispuesta por el Directorio del BNF, tras admitir que el pliego omitía exigir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuestas por la Superintendencia de Bancos.

Ahora, con la orden de retrotracción de la DNCP, el BNF dispone de 15 días corridos para volver a evaluar las propuestas de Softshop S.A. e Itti SAE, en un contexto donde la tecnológica vinculada a los exsocios de Peña carece de capacidad operativa y con un cuestionado proceso de evaluación que vuelve a foja cero.