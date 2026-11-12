Allanan al menos dos estancias del Grupo Vázquez en San Pedro

Al menos dos establecimientos rurales fueron intervenidos hoy por la Fiscalía en el marco de la investigación contra Ueno Bank. Estas propiedades están a cargo del Grupo Vázquez y están ubicadas en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro, según confirmó el agente fiscal Juan José Godoy.

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Una de ellas es el establecimiento Costa Flor. Tras el operativo se realizó la incautación de computadoras, un sistema de grabación digital, discos de almacenamiento y diversa documentación que será remitida a Asunción para continuar con las investigaciones pertinentes, según relató el agente fiscal a la 730 AM.

Según la información proporcionada por el representante del Ministerio Público, una de las estancias cuenta con una extensión aproximada de 100 hectáreas, mientras que la otra alcanza casi las 500 hectáreas. Entre ellas hay al menos 30 minutos de distancia, según relató el fiscal.

Durante la incursión en los establecimientos rurales, los intervinientes constataron diferencias significativas entre ambas propiedades. La estancia de menor superficie se encontraba vacía y sin animales, y había sido alquilada hasta hace pocos días.

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En contraste, la propiedad más extensa opera con normalidad bajo un sistema silvopastoril. En el lugar fueron hallados un tractor, unos 40 animales vacunos y cinco empleados que cumplían labores como capataces y encargados de estancia.

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Fiscalía ingresó a las propiedades sin inconvenientes

El fiscal Godoy indicó que la comitiva fue recibida sin resistencia por el personal que se encontraba trabajando en los establecimientos. Los trabajadores facilitaron el acceso a las instalaciones y colaboraron con la entrega de datos e informes requeridos para la causa.

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“Fui recibido tranquilamente. Me autorizaron para ingresar, para buscar los documentos. Yo les expliqué la situación y no tuvieron ningún drama”, manifestó.

Las autoridades aguardan el arribo de equipos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para formalizar el traspaso y la administración legal de los inmuebles rurales, mientras prosiguen las diligencias investigativas en torno al caso.