ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Policiales
12 de noviembre de 2026 - 09:25

Allanamiento en Mburuvicha Róga: buscan evidencias vinculadas a la causa de Santiago Peña

Las agentes fiscales Silvia González y Laura Giacummu encabezan este jueves un allanamiento en Mburuvicha Róga, en el marco de la causa que investiga al expresidente Santiago Peña. Según informó el Ministerio Público, el procedimiento incluye trabajos de informática forense para extraer datos y recopilar información de interés para la investigación.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Poco antes de las 09:00, representantes de la Fiscalía ingresaron a Mburuvicha Róga y, según información preliminar, se dirigieron directamente a las oficinas que utilizaba el exmandatario, además de otras dependencias administrativas, para realizar el procedimiento.

Según el informe de la Fiscalía, las agentes fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezan el operativo.

La comitiva está acompañada por funcionarios del Ministerio Público y especialistas del equipo de informática forense, quienes realizan trabajos técnicos orientados a la extracción de datos y al levantamiento de información que pueda resultar relevante para la investigación.

Seis personas caminan por un área pavimentada, algunas con documentos, vestimenta formal y un ambiente institucional de fondo.
La fiscala Silvia González encabeza el ingreso de la comitiva del Ministerio Público y la Policía Nacional por el patio de Mburuvicha Róga.

Inspeccionan documentos y aparatos digitales

Durante el recorrido por las instalaciones, los intervinientes verificaron la sala de monitoreo de cámaras de circuito cerrado, inspeccionaron los racks de servidores y equipos técnicos, y revisaron documentos, agendas y cajas de teléfonos celulares en las dependencias internas.

De acuerdo con los datos proporcionados inicialmente, el procedimiento apunta a la búsqueda de documentos y elementos de interés para la causa y no tiene como objetivo la detención de personas.

Lea más: Emiliano Rolón evita responder por qué no se investigó el caso sobres con dólares en Mburuvicha Róga

Grupo de seis personas, tres hombres y tres mujeres, discuten en sala con pantallas de monitoreo. Mujer en camisa blanca gesticula animadamente.
La fiscala Silvia González dialoga con el encargado de la sala de monitoreo en presencia de su colega Laura Giacummu (saco beige) y funcionarios de Delitos Económicos.

¿Qué busca la Fiscalía en Mburuvicha Róga?

El Ministerio Público informó que el allanamiento forma parte de las diligencias investigativas impulsadas en el marco de la causa que involucra al expresidente de la República.

Según el informe fiscal, a Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Mujeres en reunión, con una mujer de blusa blanca y pantalones beige en el centro, rodeada de miembros del Ministerio Público.
Las agentes fiscales Silvia González y Laura Giacummu (saco beige) recorren el salón principal de Mburuvicha Róga acompañadas de efectivos policiales, militares y funcionarios judiciales.

La intervención en Mburuvicha Róga busca obtener información que pueda contribuir al desarrollo de la investigación. Para ello, los especialistas en informática forense realizan procedimientos técnicos de extracción de datos y recopilación de evidencias, además de tomar declaraciones o solicitar explicaciones al personal encargado del área de seguridad y monitoreo.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los documentos o archivos que buscan los investigadores ni sobre los resultados de los trabajos técnicos.

Lea más: Santiago Peña en el Regimiento Escolta: visitas, comunicaciones y esparcimiento

Grupo de seis personas en oficina: hombre con traje, mujeres conversando y policía revisando documentos en un ambiente formal.
Un técnico de la Policía Nacional inspecciona un gabinete de servidores y conexiones bajo la supervisión de las agentes fiscales Laura Giacummu (de saco beige) y Silvia González.

Presidencia garantiza colaboración con la Justicia y afirma que no habrá privilegios

En medio del allanamiento a Mburuvicha Róga, la Presidencia de la República, a cargo de Pedro Alliana, manifestó su respaldo al procedimiento fiscal y aseguró que el Gobierno colaborará con las instituciones encargadas de la investigación.

Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, informó Guillermo Grance, vocero de la Presidencia.

Mujer en abrigo claro observa atentamente mientras otros revisan documentos en un centro de control con pantallas de seguridad.
La comitiva fiscal y policial observa las imágenes de las cámaras de seguridad en el centro de control de la residencia presidencial mientras una funcionaria toma nota del procedimiento.

Policía y Fiscalía participan del procedimiento en Mburuvicha Róga

Por su parte, el comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6ta. de Asunción, explicó que el procedimiento se realiza “probablemente, para recabar más documentación que puedan hacer a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público”.

El jefe policial detalló que del operativo participan agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y personal de la Comisaría Sexta, ambos dependientes de la Policía Nacional, además de funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Franco resaltó que, en sus 28 años de servicio, no recuerda que se haya realizado anteriormente otro allanamiento en Mburuvicha Róga.

"Plata es"... con este mensaje una funcionaria le avisaba a Luz Candado que encontró un sobre con dinero en el quincho de Mburuvicha Roga
"Plata es"... con este mensaje una funcionaria le avisaba a Luz Candado que encontró un sobre con dinero en el quincho de Mburuvicha Roga.

Los sobres del poder: Fiscalía no investigó

En septiembre del 2025, Luz Candado, exempleada de Peña había denunciado que en la residencia presidencial se encontraron fajos de dólares cuya procedencia, según su versión, no habría sido justificada públicamente por el exmandatario.

El caso, conocido como “Los sobres del poder”, no fue investigado en su momento por la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón Fernández.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más
05
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más

Te puede interesar