Allanamiento en Mburuvicha Róga: buscan evidencias vinculadas a la causa de Santiago Peña

Poco antes de las 09:00, representantes de la Fiscalía ingresaron a Mburuvicha Róga y, según información preliminar, se dirigieron directamente a las oficinas que utilizaba el exmandatario, además de otras dependencias administrativas, para realizar el procedimiento.

Según el informe de la Fiscalía, las agentes fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezan el operativo.

La comitiva está acompañada por funcionarios del Ministerio Público y especialistas del equipo de informática forense, quienes realizan trabajos técnicos orientados a la extracción de datos y al levantamiento de información que pueda resultar relevante para la investigación.

Inspeccionan documentos y aparatos digitales

Durante el recorrido por las instalaciones, los intervinientes verificaron la sala de monitoreo de cámaras de circuito cerrado, inspeccionaron los racks de servidores y equipos técnicos, y revisaron documentos, agendas y cajas de teléfonos celulares en las dependencias internas.

De acuerdo con los datos proporcionados inicialmente, el procedimiento apunta a la búsqueda de documentos y elementos de interés para la causa y no tiene como objetivo la detención de personas.

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¿Qué busca la Fiscalía en Mburuvicha Róga?

El Ministerio Público informó que el allanamiento forma parte de las diligencias investigativas impulsadas en el marco de la causa que involucra al expresidente de la República.

Según el informe fiscal, a Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La intervención en Mburuvicha Róga busca obtener información que pueda contribuir al desarrollo de la investigación. Para ello, los especialistas en informática forense realizan procedimientos técnicos de extracción de datos y recopilación de evidencias, además de tomar declaraciones o solicitar explicaciones al personal encargado del área de seguridad y monitoreo.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los documentos o archivos que buscan los investigadores ni sobre los resultados de los trabajos técnicos.

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Presidencia garantiza colaboración con la Justicia y afirma que no habrá privilegios

En medio del allanamiento a Mburuvicha Róga, la Presidencia de la República, a cargo de Pedro Alliana, manifestó su respaldo al procedimiento fiscal y aseguró que el Gobierno colaborará con las instituciones encargadas de la investigación.

“Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, informó Guillermo Grance, vocero de la Presidencia.

Policía y Fiscalía participan del procedimiento en Mburuvicha Róga

Por su parte, el comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 6ta. de Asunción, explicó que el procedimiento se realiza “probablemente, para recabar más documentación que puedan hacer a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público”.

El jefe policial detalló que del operativo participan agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y personal de la Comisaría Sexta, ambos dependientes de la Policía Nacional, además de funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Franco resaltó que, en sus 28 años de servicio, no recuerda que se haya realizado anteriormente otro allanamiento en Mburuvicha Róga.

Los sobres del poder: Fiscalía no investigó

En septiembre del 2025, Luz Candado, exempleada de Peña había denunciado que en la residencia presidencial se encontraron fajos de dólares cuya procedencia, según su versión, no habría sido justificada públicamente por el exmandatario.

El caso, conocido como “Los sobres del poder”, no fue investigado en su momento por la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón Fernández.