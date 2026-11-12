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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 12:29

Caso Ueno no afectó el movimiento migratorio, dice Kronawetter

Establecimiento de ueno bank cerrado, con avisos de clausura y resolución en la ventana, sin personas visibles.
Comerciantes de Encarnación enfrentan problemas económicos tras la clausura de ueno bank y la crisis política reciente.Sergio Gonzalez

En medio de las investigaciones en torno al caso Ueno Bank, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, dijo que existe una un canal abierto con el Ministerio Público. Además, aseguró que la crisis en sí no afectó al movimiento migratorio.

Por ABC Color
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Hoy, el titular de Migraciones, Jorge Kronawetter, afirmó que existe un “compromiso institucional” de brindar una colaboración plena e inmediata con el Ministerio Público en el marco de la investigación abierta sobre el caso Ueno y la totalidad de las personas implicadas en la causa.

Asimismo, detalló que mantuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Alliana, y tras el encuentro reiteró que las autoridades migratorias se encuentran activas mediante un canal de comunicación en tiempo real para remitir algún reporte o alerta, incluso de manera preventiva.

“Todas las personas que están de alguna u otra forma involucradas en esta investigación, están cargadas su alertas correspondientes en nuestro sistema. Tenemos un canal de comunicación directo con el Ministerio Público para poder actuar”, precisó.

De igual manera, reiteró que la comercialización de pasajes aéreos corresponde al ámbito privado, el sistema migratorio estatal detecta de forma inmediata cualquier intento de cruce fronterizo o trámite de salida de personas con alerta previa.

Lea más: BCP habilita formulario digital para que ahorristas de Ueno Bank validen sus CDA

Caso Ueno no afectó movimiento

Según Kronawetter, la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank no tuvo un impacto negativo en el movimiento migratorio, sino, por el contrario, habría números positivos.

Al respecto mencionó que en el periodo comparativo del 1 al 11 de noviembre -coincidente con el caso-, se registraron 2.141 solicitudes de radicación temporaria, lo que representa un incremento del 105% en comparación con las 1.041 tramitadas en el mismo lapso del mes anterior.

Jorge Kronawetter en saco gris y camisa clara, habla con seriedad frente a un atril, con banderas paraguayas atrás.
Jorge Kronawetter, director de Migraciones, hoy en conferencia de prensa.

“Esto no es algo definitivo, pero es una cuestión que nos lleva a hacer una evaluación. Obviamente, esto hay que ir evaluando mes a mes”, precisó.

Incluso, reveló una “cifra récord” de 54.000 solicitudes de radicación que se alcanzaron a lo largo de este año. “Realmente la cifra de récord es histórica; nosotros estamos subiendo cada año y esta cifra ya supera con creces el año pasado”, confirmó.

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