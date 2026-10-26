Sexta suba del gasoíl: los principales emblemas privados aumentaron hoy sus precios

Los emblemas Shell y Copetrol aplicaron desde hoy aumentos de entre G. 500 y G. 615 por litro en sus distintos tipos de gasoíl, según se pudo constatar durante un recorrido de ABC por las estaciones de servicio.

Con estos reajustes, se suman a otras empresas privadas que ya elevaron sus precios, en medio del encarecimiento internacional de los derivados del petróleo.

Tras esta sexta suba en lo que va del 2026, los precios del gasoíl común o tipo III en los principales emblemas privados quedaron en torno a los G. 9.490 por litro, mientras que el diésel prémium o tipo I se ubica entre G. 11.475 y G. 11.490 por litro, según las cotizaciones verificadas.

Los reajustes se suman a los aplicados anteriormente por Petrobras, Petromax y Enex, entre otros emblemas. Fuelpar también informó aumentos desde hoy.

Lea más: Más emblemas privados suben el diésel: ¿qué hará Petropar?

Algunas marcas recurren a promociones

Aunque empresas como Energy y Petrochaco comunicaron que iban a aumentar sus precios desde hoy, hasta esta mañana sus estaciones todavía exhibían los precios anteriores. Según informaron los encargados remarcarían entre esta tarde y mañana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras marcas optaron por mantener temporalmente sus tarifas y ofrecer descuentos puntuales, especialmente en los precios de las naftas para sostener las ventas y atraer a consumidores que buscan alternativas ante los precios altos, como es el caso de Petrosur y Puma.

En tanto, Petróleos Paraguayos (Petropar) todavía no definió cuándo aplicará un nuevo reajuste. La empresa estatal analiza la evolución de los costos de reposición y sus niveles de stock antes de tomar una decisión, mientras en el sector se maneja la posibilidad de un aumento desde este lunes.

Lea más: Comienza la sexta suba del gasoil en Paraguay y alcanza su mayor precio

Petropar analiza sus precios mientras aumenta la demanda en sus servicentros

Tras los aumentos en los emblemas privados, más automovilistas acuden a las estaciones de servicio de Petropar, que mantiene precios más bajos que buena parte de sus competidores, según se pudo corroborar en el recorrido de ABC.

Esta mayor afluencia de clientes en la estatal, reflejada en la cantidad de vehículos que buscan cargar combustible a menor costo, incrementa la demanda en las estaciones de Petropar e impacta en sus niveles de stock, mientras la estatal sigue postergando una nueva suba de sus precios.

El presidente de la petrolera pública, William Wilka, señaló que está evaluando los costos del combustible que recibe para determinar si existe margen para seguir conteniendo los precios de venta al público.

“Estamos tratando de estirar”, respondió al ser consultado sobre una eventual suba durante esta semana.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que los nuevos precios entren en vigencia desde este lunes, como se manejaba en el sector, insistió en que todavía analiza los valores de reposición. “Vamos a ver, estoy aún evaluando de acuerdo a lo que estoy recibiendo y ver si nos da más oxígeno para estirar, pero, como te comenté, no hay secreto, está complicado”, expresó.

Lea más: Combustibles: así evolucionaron los precios en los últimos seis años en Paraguay

El diésel internacional subió más que en el mercado local

Wilka explicó que, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente la cotización internacional del diésel aumentó un 103%, equivalente a G. 3.642 por litro, según sus cálculos.

El titular de la petrolera estatal reconoció que los reajustes aplicados hasta ahora no acompañaron en su totalidad el incremento de los costos internacionales. Según detalló, desde el inicio del conflicto bélico hasta el último aumento de Petropar, el precio del diésel comercializado por la empresa subió G. 2.535 por litro.

Al comparar esa variación con los G. 3.642 por litro que, según sus cálculos, aumentó la cotización internacional, Wilka estimó una diferencia pendiente de aproximadamente G. 1.100 por litro.

El encarecimiento se produce en medio de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que mantiene bajo presión las cotizaciones de los derivados del petróleo.

El impacto alcanza al transporte y la producción

El gasoíl común o tipo III tiene un peso importante en la estructura de costos de la economía paraguaya, debido a su utilización en el transporte de cargas y pasajeros, la producción agropecuaria y otras actividades productivas.

Por ello, los aumentos no solo afectan a los consumidores que cargan combustible. También presionan los costos de transporte y distribución de mercaderías, con el riesgo de trasladarse posteriormente a los precios finales que pagan los consumidores.