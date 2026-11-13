Concepción: a sus 82 años, planta y cuida árboles en una plaza

Don Eduvigis Duarte Riveros (82) es un antiguo poblador del barrio San Antonio de la ciudad de Concepción, que vive cerca de la plaza 13 de Junio. Se mudó a ese barrio porque su esposa es de esa zona; antes vivía en el barrio Itacurubí, según mencionó.

De joven realizó varias labores y trabajó en varias estancias hasta que logró su jubilación. Como toda su vida estuvo dedicado a alguna actividad, ya disfrutando de su descanso, se ocupó de arborizar la plaza ubicada a media cuadra de su casa.

Desde hace más de 10 años viene plantando y cuidando las diferentes especies de árboles en el citado espacio público. “Planté mucho tajy y hay también algunos árboles de la especie conocida como manduvira y el 30 de setiembre último un yvapovo”, detalló Duarte.

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Si bien no lleva la cuenta de cuántos árboles lleva plantados, indicó que serían unos 50 aproximadamente.

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Señaló que se encarga de la limpieza alrededor de los árboles y también colocó los cercados de protección para las plantas.

Organización vecinal pide que la Junta Municipal le otorgue un reconocimiento

La subcomisión vecinal del barrio San Antonio entregó una nota dirigida a la presidenta de la Junta Municipal de Concepción, Mariela Dávalos (ANR). En ella solicitan un justo reconocimiento por la loable labor del señor Eduvigis Duarte.

“Hoy, el resultado de ese trabajo silencioso y desinteresado está a la vista de todos: árboles grandes, frondosos y con buena sombra que benefician a toda la comunidad”, señala la nota.

Los vecinos indicaron que don Eduvigis les dedicó mucho tiempo e incluso con su dinero compró plantines, abono, entre otros elementos que utiliza para embellecer la plaza.