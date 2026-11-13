Gerente de Abastecimiento de IPS renuncia y dice ser víctima de “persecución”

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Cecilia Rodríguez, quien ocupaba el cargo de gerente de Abastecimiento y Logística del Instituto de Previsión Social (IPS), comentó que presentó su renuncia a su puesto en la previsional y alegó ser víctima de una campaña de persecución.

“Estoy siendo víctima de una campaña que me persigue hace mucho tiempo porque a algunas empresas creo que les molesto”, dijo Rodríguez, quien afirmó haber presentado su renuncia la semana pasada.

Según dijo, perfiles falsos en redes sociales dejan en páginas del IPS mensajes “que están creando una imagen totalmente equivocada de mi persona”.

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Mencionó como ejemplo que alguien alteró una foto tomada durante un almuerzo con autoridades de la previsional para hacer parecer que el gorro que Rodríguez estaba vistiendo era de la lujosa marca Chanel.

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Apunta a “empresas”

Si bien no fue muy específica en su explicación de la supuesta campaña de desprestigio en su contra, dijo creer que se trata de una reacción de “empresas” disconformes con contratos licitatorios de la previsional.

“No hacíamos adendas que nos piden”, se limitó a decir la exgerente, quien dijo tener pruebas de sus afirmaciones de la existencia de la presunta campaña en su contra. “Cada vez que se daba una negativa me publicaban cosas falsas a través de medios irresponsables” añadió.

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Al solicitársele más detalles sobre la presunta campaña y sus motivos, Rodríguez manifestó: “Soy una persona responsable, no voy a decir absolutamente nada que me comprometa más”.

Agregó, sin embargo, que el presidente de la previsional, Derlis León, “se comprotó conmigo de una manera muy humana, como un compañero debe comportarse”.