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Política
13 de noviembre de 2026 - 06:00

¿Quema de archivo en IPS?: Diputado Espínola denuncia “desaparición” de documentos y exige transparentar

Fachada de la oficina administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción.
Fachada de la oficina administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción.Gentileza

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) denunció que al menos una nota, la Nº 401 sobre sobre la “adquisición de bonos financieros en Ueno Bank” ya no aparece en el archivo del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que levanta alertas sobre una posible quema de archivos.

Por ABC Color
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El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) alertó sobre la presunta desaparición puntual de cierta documentación en el Instituto de Previsión Social (IPS) justamente vinculada al liquidado Ueno Bank, que aparece citada en otros documentos, pero que habría sido borrada del archivo de la previsional.

“IPS | 28 de abril de 2026. El registro oficial identifica la nota 401: “ADQUISICIÓN DE BONOS FINANCIEROS – UENO”. En el listado del archivo digital aparecen la 400 y la 402. ¿Y la 401? Qué contenía? ¿Quién la firmó? ¿Qué operación tramitaba y por qué no figura?“, cuestionó Espínola.

Se trata de una nota dirigida a la Presidencia del IPS cuyo motivo sigue apareciendo en la lista pública, pero el contenido como tal de la nota habría desaparecido del archivo interno de IPS, según la denuncia del legislador.

El documento data del 28 de abril, apenas 6 días después de la asunción del extitular del IPS y actual ministro de Salud, Isaías Fretes, que reemplazó al extremadamente cuestionado y embarrado en el caso Ueno Bank, Jorge Brítez.

“Que el IPS publique la nota y sus antecedentes. Los aportantes, los asegurados, el pueblo paraguayo merecemos documentos, transparencia, no silencios”, reclamó Espínola actual titular de la previsional, el Dr. Derlis León, que en ese momento era superintendente de Salud de la Previsional.

Captura de pantalla con lista de documentos numerados en software de gestión, destacando posibles archivos del caso Ueno.
El diputado Mauricio Espínola afirmó que dicha nota puntual sugestivamente no aparece en el archivo de la previsional.

El reclamo de Espínola se da luego de que el IPS haya presentado denuncia penal por el caso Ueno Bank, pero solo contra los directivos de dicha institución y contra funcionarios del Banco Central del Paraguay sin señalar en ningún momento a expresidente o miembros del Consejo de Administración que avalaron el desangre de los fondos previsionales.

Simplemente en una parte piden también investigar a “cualquier otra persona física o jurídica que, de acuerdo con la investigación, pudiera haber participado en actos u omisiones penalmente relevantes”.

Pese a todas las alertas tanto de Espínola como de otros legisladores, así como de medios de prensa como ABC, el daño causado a IPS es de G. 3.080.595.567466 (unos US$ 516.379.399).

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