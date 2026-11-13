IPS: estas son las nuevas autoridades de áreas estratégicas

Dentro del IPS, la doctora Claudia González asume en reemplazo de la Ing. Cecilia Rodríguez como gerente de Abastecimiento y Logística; el contador público Manuel Patiño asume en reemplazo de la abogada María Luisa Espínola como director interino de la Dirección de Servicios Administrativos, y el abogado Pablo Manuel Olmedo asume como director interino de la Dirección Operativa de Contrataciones, en reemplazo de la ingeniera Priscilla Flor.

Las dos últimas dependencias forman parte de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, precisa la previsional.

Sobre González, la previsional detalla que ella estuvo ocupando recientemente el cargo de directora de Apoyo y Servicios del Hospital Central, luego de la renuncia de la ahora viceministra de Salud, Cinthia Cardozo. Anteriormente, González se desempeñó como coordinadora médica del Hospital Ingavi.

“La Gerencia de Abastecimiento y Logística abarca todo lo relacionado con las licitaciones para medicamentos, insumos y otras necesidades de la institución, así como también el área de transportes, servicios generales, imprenta, limpieza, mantenimiento e infraestructura, entre otras funciones”, detallan.

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Áreas estratégicas del IPS

Por su parte el contador público Manuel Patiño es comisionado del Ministerio de Salud y se desempeñará como director de la Dirección de Servicios Administrativos.

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Asimismo, el abogado Pablo Olmedo, funcionario de la institución, fue nombrado como director interino de la Dirección Operativa de Contrataciones.

“El IPS reafirma su compromiso de fortalecer sus áreas estratégicas para garantizar una gestión eficiente, transparente y al servicio de sus asegurados, jubilados y pensionados”, sostienen.

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