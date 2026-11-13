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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 20:13

IPS: estas son las nuevas autoridades de áreas estratégicas

Cuatro personas en oficina, con Derlis León en el centro. Todos visten ropa formal y sostienen documentos, en ambiente decorado con madera.
Nuevas autoridades de áreas estratégicas del IPS. Sin documento en mano, el presidente de la previsional, Derlis León.

El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció tres designaciones de autoridades de “áreas estratégicas”. ¿Quiénes son y qué cargos ocuparán? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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Dentro del IPS, la doctora Claudia González asume en reemplazo de la Ing. Cecilia Rodríguez como gerente de Abastecimiento y Logística; el contador público Manuel Patiño asume en reemplazo de la abogada María Luisa Espínola como director interino de la Dirección de Servicios Administrativos, y el abogado Pablo Manuel Olmedo asume como director interino de la Dirección Operativa de Contrataciones, en reemplazo de la ingeniera Priscilla Flor.

Las dos últimas dependencias forman parte de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, precisa la previsional.

Sobre González, la previsional detalla que ella estuvo ocupando recientemente el cargo de directora de Apoyo y Servicios del Hospital Central, luego de la renuncia de la ahora viceministra de Salud, Cinthia Cardozo. Anteriormente, González se desempeñó como coordinadora médica del Hospital Ingavi.

Mujer de cabello largo y lacio, con blusa blanca y abrigo rosa, observa el evento con expresión seria en un ambiente formal.
La doctora Claudia González.

“La Gerencia de Abastecimiento y Logística abarca todo lo relacionado con las licitaciones para medicamentos, insumos y otras necesidades de la institución, así como también el área de transportes, servicios generales, imprenta, limpieza, mantenimiento e infraestructura, entre otras funciones”, detallan.

Lea más: ¿Empeoró el panorama en IPS? Renta de inversiones alcanzaría para pagar jubilaciones solo hasta 2032

Áreas estratégicas del IPS

Por su parte el contador público Manuel Patiño es comisionado del Ministerio de Salud y se desempeñará como director de la Dirección de Servicios Administrativos.

Pablo Olmedo en sacón azul y camisa crema con expresión seria, en ambiente formal con fondo de madera y escudo institucional.
Manuel Patiño, director de servicios administrativos.

Asimismo, el abogado Pablo Olmedo, funcionario de la institución, fue nombrado como director interino de la Dirección Operativa de Contrataciones.

Pablo Olmedo, con barba y chaqueta oscura, se encuentra en pie en un espacio de oficina, proyectando tranquilidad.
Dirección Operativa Contrataciones Pablo Olmedo

“El IPS reafirma su compromiso de fortalecer sus áreas estratégicas para garantizar una gestión eficiente, transparente y al servicio de sus asegurados, jubilados y pensionados”, sostienen.

Lea más: ¿Quema de archivo en IPS?: Diputado Espínola denuncia “desaparición” de documentos y exige transparentar

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