Salud alerta sobre estafas con falsos contratos y resoluciones apócrifas por WhatsApp

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de posibles hechos de estafa relacionados con el ofrecimiento irregular de cargos y contratos laborales en establecimientos dependientes de la institución.

De acuerdo con denuncias recibidas desde distintos puntos del país, personas inescrupulosas utilizan aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, para solicitar documentos personales con la excusa de gestionar supuestos concursos o ingresos laborales.

Asimismo, se constató la circulación de fotografías de resoluciones ministeriales falsificadas que simulan confirmar la contratación de profesionales de la salud, incluso con la supuesta firma de la Máxima Autoridad sanitaria.

Los casos reportados hasta el momento involucran presuntas vacancias para hospitales de la capital y del departamento Central, aunque las autoridades no descartan que la maniobra alcance a otras localidades.

Según los reportes, varias víctimas habrían entregado sumas de dinero a cambio de contratos laborales inexistentes.

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La Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS inició las investigaciones administrativas tras verificar la producción y el uso de documentos no auténticos.

Desde la cartera sanitaria detallaron que las resoluciones apócrifas presentan irregularidades evidentes, entre ellas:

Ausencia del número de hoja de seguridad.

Falta de sellos de seguridad y de recepción institucional.

Inconsistencias en el formato oficial del documento.

Postulaciones gratuitas y sin gestores

El Ministerio enfatizó que toda postulación a concursos de méritos para acceder a cargos públicos es estrictamente personal, gratuita, tiene carácter de declaración jurada y es de exclusiva responsabilidad del aspirante.

En ese sentido, la institución aclaró que no solicita pagos de ninguna naturaleza ni reconoce gestores, intermediarios o cuentas paralelas que ofrezcan contratos o faciliten incorporaciones al sistema sanitario. La adjudicación de los puestos se realiza únicamente por orden de mérito, según los puntajes obtenidos y las vacancias disponibles.

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Para verificar cronogramas, requisitos y metodologías vigentes, los interesados deben recurrir exclusivamente al portal oficial www.mspbs.gov.py, en la sección Concurso.

Canales habilitados para denuncias

Ante la recepción de este tipo de mensajes, el MSPBS recomienda no entregar datos sensibles, documentos personales ni dinero a desconocidos, y reportar el hecho de inmediato.

La Dirección General de Anticorrupción y Transparencia dispone de los siguientes medios confidenciales para recibir denuncias: