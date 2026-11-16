¡Alerta Mafe!: Más de 5 personas desaparecidas en las últimas 24 horas

El Ministerio Público dispuso a la Policía Nacional activar la Alerta MAFE ante la desaparición de unas 7 personas desaparecidas solo en las últimas 24 horas, en distintas localidades del país, por lo que piden a la ciudadanía que cualquier información sobre ellas sea reportada.

Luz Monserrat Martínez (14 años) es el primer caso reportado. Fue vista por última vez el 14 de noviembre en el KM 9 de Ciudad del Este. No se detallan datos sobre las prendas que llevaba al momento de su desaparición.

Fabianna Yissel Armoa Arévalo (16 años), otra menor de edad desaparecida en las últimas 24 horas, fue vista por última vez el 15 de noviembre en el barrio Piro’y de la Ciudad de Minga Guazú.

Asimismo, Jissel Damaris Romero Machuca (17años), es otra persona desaparecida desde el 14 de noviembre en la Comunidad Nativa, Nueva Estrella, Laguna Negra, distrito Mcal. Estigarribia.

Lea más: Detienen a hombre investigado por presunto abuso sexual de una niña de 13 años

¡Alerta MAFE Central!

Faustino Cubas Rojas (32 años): fecha de desaparición fue el 15 de noviembre. Visto por última vez en el barrio Kennedy de Ñemby. Es de contextura delgada, estatura mediana y cutis moreno, señala el comunicado de la Policía. Asimismo, no precisan que prendas utilizaba al momento de su desaparición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, Brenda Abramo (13 años) fue vista por última vez el 15 de noviembre en las calles Virgen del Rosario, del barrio Sol de América de Villa Elisa. Prendas que usaba al momento de su desaparición: jeans negros, remera gris y championes blancos.

Rose Ashley Franco Lazo (17 años) reportada hoy como desaparecida de calle Vicente Iturbe, barrio San Miguel de Ñemby, iba con una camisa color azul y un short pollera color negro al momento de su desaparición.

Por último, Juan Gabriel Cabrera (16 años), desaparecido el 15 de noviembre en el Asentamiento Sol Naciente 2 de la compañía Guazú Corá de la ciudad de Villeta. Lo describen como un adolescente de contextura física delgada, estatura mediana, cutis blanco, cabello ondulado color negro. Llevaba una remera color negra, short celeste, medias color azul marino, sin zapatos al momento de su desaparición.

Piden reportar datos que puedan ayudar a dar con el paradero de los desaparecidos

La Policía Nacional habilitó un número de contacto para cualquier información que la ciudadanía quiera dar para llegar hasta las personas desaparecidas.

Lea más: Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después

Se insta a comunicarse de inmediato con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas llamando al (0986) 760-083, o bien a través de los números de emergencia gratuitos 130 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia en casos correspondientes) y el 911 de la Policía Nacional.