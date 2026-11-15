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Policiales
15 de noviembre de 2026 - 12:04

Detienen a hombre investigado por presunto abuso sexual de una niña de 13 años

Mesa con paquete en bolsa plástica, frasco de vidrio y billetes, sin personas presentes, en un ambiente interior.
Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Viñas Cué, el Ministerio Público incautó diversas evidencias, entre ellas prendas de vestir, sustancias estupefacientes y joyas, como una cadena y aros pertenecientes a la menor afectada.Gentileza

Una niña de 13 años desapareció cuando se dirigía a la escuela y fue localizada horas después en Remansito, Villa Hayes. La Fiscalía investiga un presunto caso de abuso sexual y suministro de drogas. Un hombre de 22 años fue detenido durante un allanamiento en Viñas Cue, Asunción.

Por ABC Color
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El fiscal Itálico Rienzi informó que la niña de 13 años salió de su casa, en Mariano Roque Alonso, con destino a la escuela, donde debía rendir un examen. Sin embargo, se trasladó hasta una vivienda de la zona de Viñas Cue, donde se encontraba el ahora detenido.

Según el agente, ambos mantenían una relación a escondidas de los padres de la niña desde hacía aproximadamente un año.

El fiscal relató que el hombre habría solicitado a la víctima entregar un paquete embalado a dos hombres encapuchados que llegaron frente a la vivienda. Ante su negativa, la habría agredido.

Lea más: A días de visita del papa, registran denuncias contra 77 sacerdotes de Perú por abusos

Despertó inconsciente

Posteriormente, cuando la menor manifestó que ya no quería continuar el vínculo debido a que era menor de edad, el hombre le habría dado un vaso de agua de sabor amargo y arrojado un polvo en el rostro.

Según el relato de la víctima, despertó horas después, en estado de inconsciencia y sin ropa, en la cama del hombre.

La enviaron a Remansito sin dinero

De acuerdo con el fiscal, posteriormente el hombre solicitó un servicio de Motobolt y envió a la niña hasta Remansito, distrito de Villa Hayes, sin dinero para pagar el traslado.

Los vecinos tuvieron que abonar el costo del viaje. La menor recibió asistencia y posteriormente fue localizada por sus familiares. Actualmente, ya se encuentra con sus padres.

Mesa con objetos dispersos: peine rosa, blíster vacío, elemento verde y trozo de papel en un ambiente desordenado.
Entre las evidencias requisadas en el domicilio del sospechoso figuran blísteres de medicamentos y otros objetos personales que forman parte de la pesquisa orientada a esclarecer el suministro de sustancias.

Allanamiento e incautación de evidencias

El procedimiento fiscal se realizó en una vivienda de Viñas Cue, Asunción, entre las 5:00 y poco después de las 08:00.

Durante el allanamiento fueron incautadas sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, joyas, prendas de vestir y varios otros elementos.

Lea más: Dictan 20 años de prisión para hombre que abusó de su hijastra de 6 años

También se encontraron pertenencias de la menor, entre ellas una cadena que, según el relato, el hombre le habría arrancado durante un forcejeo. Además, fueron halladas evidencias de consumo de estupefacientes.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso.

Presunto abuso sexual y suministro de drogas

El Ministerio Público investiga la posible comisión de hechos punibles contra la integridad sexual de la niña, además del presunto suministro de sustancias estupefacientes para facilitar otros hechos.

“Tenemos una serie sospecha de abuso sexual y de darle a una menor drogas para cometer un hecho posible”, agregó el fiscal.

El agente indicó que, considerando el examen clínico practicado a la menor, las evidencias incautadas y su relato, existen elementos que deben ser profundizados en la investigación.

El detenido será convocado a prestar declaración indagatoria y posteriormente la Fiscalía evaluará una eventual imputación.

Mesa negra con balanza digital mostrando 40 gramos, paquetes envueltos y envases, entorno de intervención policial.
Una balanza de precisión y porciones de sustancias estupefacientes, presuntamente marihuana, fueron halladas sobre una mesa durante el registro del inmueble intervenido por los investigadores.

Fiscal insta a los padres a controlar las redes sociales

El fiscal instó a los padres a revisar las cuentas de redes sociales de sus hijos, ya que, según explicó, el hombre y la niña habrían iniciado sus conversaciones por esa vía aproximadamente un año atrás.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

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