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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 16:35

Camioneros amenazan con sitiar Asunción: ¿qué reclaman?

Camioneros exigen reducción en el precio del combustible mediante protestas.
Camioneros se agrupan en la carretera para exigir una reducción en el precio del combustible.Gentileza

Gremios de camioneros y volqueteros se manifiestan exigiendo la baja en el precio del combustible, ya que consideran que la reducción de G. 300 anunciada por el Gobierno es insuficiente. ¿Cuál es el monto que solicitan? Te detallamos en esta nota.

Por ABC Color
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En la jornada de este lunes, gremios de transportistas llevan a cabo manifestaciones en varios puntos clave de las principales rutas del país: ruta PY02, Emboscada, Acceso Sur y desvío Luque-San Bernardino, donde realizaron cierres, lo que generó inconvenientes en el tránsito de la zona.

Al respecto, Derlis Ozuna, vocero de los transportistas, puntualizó que la medida de fuerza se da exigiendo la baja en el precio de combustible, porque consideran “una burla” la reducción de G. 300 anunciada por el Gobierno la semana pasada, debido a que -aseguran- ya están trabajando a pérdida.

Lea más: Camioneros y volqueteros inician paro y exigen rebaja de G. 2.500 en combustibles

“Estamos trabajando prácticamente a pérdida, porque nosotros no reajustamos nuestro precio de los materiales. Porque si ajustamos nuestro precio de los materiales va afectar nuevamente al consumidor final y eso no nos conviene porque va a impactar en la gente media para abajo”, señaló.

El precio que piden

Si bien los transportistas en principio exigen que tanto el diésel como la nafta tengan una reducción de G. 2.500, lucharán por obtener al menos el mínimo de G. 1.500 que ellos consideran necesario para que sus labores vuelvan a ser rentables.

Transportistas en huelga, amenazan con sitiar Asunción.
Transportistas en huelga, amenazan con sitiar Asunción.

“Y estamos pidiendo que baje el combustible por lo menos 1.500 guaraníes por litro”, sostuvo el vocero.

Cabe resaltar que varios sectores de transporte integran esta protesta como camioneros, volqueteros, grueros, conductores de plataformas, buses internos y transportistas escolares.

Lea más: Gremios de transportes se manifiestan para exigir reducción del precio del combustible a G. 3.000 el litro

Amenazan con sitiar Asunción, si sus reclamos no son escuchados

Por último, Ozuna afirma que de no ser escuchados buscarán llegar hasta la capital y amenazan con sitiarla hasta tener una respuesta favorable a sus exigencias.

Fila de camiones de diversos colores estacionados a la orilla de una carretera, con camioneta policial blanca al frente.
Camioneros bloquean carretera en Asunción, mientras una camioneta policial monitorea la situación.

En este sentido, manifestó que aguardan que se instale una mesa de trabajo para debatir y lograr un acuerdo que permita la continuidad en sus respectivas tareas laborales.

“Si no tenemos respuesta para hoy, mañana por ahí estamos pensando sitiar Asunción ya, a todo o nada”, sentenció.

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