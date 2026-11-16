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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 09:43

Camioneros y volqueteros inician paro y exigen rebaja de G. 2.500 en combustibles

Camioneros y Volqueteros se manifiestan en Mariano Roque Alonso exigiendo la rebaja en los precios del combustible.
Camioneros y Volqueteros se manifiestan en Mariano Roque Alonso exigiendo la rebaja en los precios del combustible.

Tras considerar insuficiente la última reducción de 300 guaraníes, trabajadores del transporte de carga se movilizan en el desvío a San Antonio. Anuncian que marcharán hasta el Congreso y piden a las casas de materiales de construcción cerrar sus locales para paralizar el sector.

Por ABC Color
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Camioneros y volqueteros iniciaron este lunes un paro de actividades y una movilización en el desvío a San Antonio, sobre la ruta Acceso Sur, para exigir al Gobierno una reducción de 2.500 guaraníes en el precio de todos los tipos de combustibles.

Los trabajadores consideran que la medida es urgente para sostener la operatividad del sector ante los constantes incrementos en los costos.

Miguel Sanabria, representante de la Asociación de Volqueteros, calificó como una “burla” el último reajuste a la baja de 300 guaraníes anunciado el pasado viernes, señalando que no compensa los sucesivos aumentos acumulados.

“En el año 2022, cuando salimos a manifestarnos, habían alzado 2.000 guaraníes. Ahora, con el tiempo, empezaron a subir de a 300 y 500 guaraníes hasta llegar a los 10.000 guaraníes”, explicó el dirigente, advirtiendo que cuando el sector se ve obligado a trasladar estos costos a sus tarifas, el principal perjudicado es el consumidor final.

Lea más: Gremios de transportes se manifiestan para exigir reducción del precio del combustible a G. 3.000 el litro

La medida de fuerza cuenta con el respaldo de diversas asociaciones del país. Según detallaron los organizadores, ya se sumaron trabajadores de Itá y Aratirí, mientras que en el transcurso de la jornada se prevé la adhesión de gremios de Guarambaré, Mariano Roque Alonso y otros puntos del territorio nacional.

El objetivo inmediato de los manifestantes es frenar las obras para ejercer mayor presión sobre las autoridades.

En ese sentido, Sanabria reiteró el pedido a los propietarios de casas de materiales de construcción, de quienes afirmó ya contar con apoyo, para que cierren temporalmente sus locales y así lograr paralizar por completo el rubro de la construcción.

Asimismo, el vocero aclaró que el gremio no cuenta con subsidios ni busca mesas de diálogo con el presidente de la República, sino una solución directa.

“Nosotros nos regimos por oferta y demanda. No necesitamos ninguna reunión con el mandatario; solo necesitamos que vea el caso y saque una resolución bajando el combustible”, enfatizó, advirtiendo además que la protesta es por tiempo indefinido y que marcharán hasta el Congreso Nacional.

Lea más: Suba del combustible obliga a transportistas de ganado a incrementar el precio del flete

Finalmente, el representante de los choferes pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes en el tránsito que genera la movilización, pero justificó la medida afirmando que es la única vía para ser escuchados.

“Les pedimos disculpas a todas las personas que están yendo a trabajar, pero vamos a hacer nuestro marchódromo para que el Gobierno atienda nuestros reclamos”, concluyó.

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