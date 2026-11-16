El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial dirigido a todos sus jubilados y pensionados para brindar tranquilidad respecto al proceso de acreditación de los haberes jubilatorios y del Beneficio Adicional Anual 2026, programados para este lunes 16 de noviembre.
Según explicó la previsional, el desembolso de ambos conceptos responde a procesos administrativos y operativos independientes, motivo por el cual las entidades financieras están efectuando los depósitos de manera escalonada y por bloques.
No obstante, la institución aseguró que la totalidad de los pagos quedará completamente finiquitada en el transcurso de la jornada de hoy, lunes.
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Asimismo, el IPS recordó a los beneficiarios que aún no han retirado su kit bancario cuáles son los canales oficiales habilitados para consultar qué entidad financiera les fue asignada para el cobro:
- Plataforma web: Ingresando a Mi IPS Web, en la sección “Jubilados”, pestaña “Banco para el desembolso”.
- Call Center: Comunicándose de forma gratuita al 0800 11 5000 (opción 5), en el horario de 08:00 a 21:00.
- WhatsApp oficial: Enviando un mensaje al número (0962) 152-152.