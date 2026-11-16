El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial dirigido a todos sus jubilados y pensionados para brindar tranquilidad respecto al proceso de acreditación de los haberes jubilatorios y del Beneficio Adicional Anual 2026, programados para este lunes 16 de noviembre.

Según explicó la previsional, el desembolso de ambos conceptos responde a procesos administrativos y operativos independientes, motivo por el cual las entidades financieras están efectuando los depósitos de manera escalonada y por bloques.

No obstante, la institución aseguró que la totalidad de los pagos quedará completamente finiquitada en el transcurso de la jornada de hoy, lunes.

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Asimismo, el IPS recordó a los beneficiarios que aún no han retirado su kit bancario cuáles son los canales oficiales habilitados para consultar qué entidad financiera les fue asignada para el cobro: