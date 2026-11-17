La dimisión de Emiliano Rolón Fernández al frente del Ministerio Público abre de manera formal el proceso para cubrir la vacancia en la titularidad de la institución fiscal.

Ante este escenario, la Constitución Nacional de Paraguay establece un riguroso procedimiento de contrapesos institucionales que involucra de manera directa al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Senadores.

Conforme al marco legal vigente, la selección de la máxima autoridad fiscal consta de cinco etapas principales:

Convocatoria y postulación: El Consejo de la Magistratura abre un concurso público de oposición y méritos para convocar a todos los profesionales interesados en postularse al cargo.

Conformación de la terna: Tras una evaluación rigurosa de los antecedentes, méritos y capacidades de los concursantes, el Consejo de la Magistratura conforma y oficializa una terna de candidatos.

Selección del Poder Ejecutivo: La terna seleccionada es remitida formalmente al Poder Ejecutivo, correspondiendo al Presidente de la República elegir a uno de sus integrantes.

Acuerdo del Senado: El nombre seleccionado por el mandatario debe ser remitido a la Cámara de Senadores, instancia legislativa que evaluará los antecedentes y otorgará o rechazará el acuerdo constitucional pertinente.

Juramento: Una vez obtenido el visto bueno del Senado, el candidato designado presta su juramento o promesa formal ante el órgano legislativo para asumir oficialmente el cargo.

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Requisitos constitucionales ineludibles

Para garantizar la idoneidad en el ejercicio de la titularidad fiscal, el Artículo 267 de la Constitución Nacional de Paraguay determina que los aspirantes deben cumplir estricta y concurrentemente con los siguientes requisitos: