Diputada impulsa juicio político a Emiliano Rolón y denuncia censura fiscal

La diputada del Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, anunció que en el transcurso de la mañana de este martes será presentado formalmente en la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Según explicó la legisladora, el documento reúne hasta el momento 20 firmas y aguarda la adhesión de más parlamentarios de la oposición, así como de sectores disidentes y oficialistas del Partido Colorado antes del inicio de la sesión ordinaria.

Vallejo sostuvo que el titular del Ministerio Público incurrió en reiteradas omisiones e inacciones en causas de alto impacto.

Entre los puntos centrales de la acusación, la congresista apuntó a la actuación fiscal en la crisis financiera vinculada al Banco Central del Paraguay (BCP), señalando que la Fiscalía cajoneó durante más de un año las denuncias presentadas por legisladores y por la señora Luz Candado.

A criterio de la diputada, “una intervención oportuna habría evitado el desfalco que afectó tanto a las arcas del Estado como a los ahorristas”.

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Asimismo, cuestionó la demora en los allanamientos recientes, indicando que “pedir paciencia el pasado 3 de noviembre permitió que los implicados ocultaran bienes, muebles, joyas, dinero y documentos clave que pudieron ser incautados para resarcir a los damnificados”.

En ese mismo contexto, la parlamentaria calificó como un hecho de extrema gravedad y una forma de censura propia de épocas dictatoriales que representantes del Ministerio Público hayan hecho firmar a Luz Candado un documento, sin entregarle copia, en el que se le prohíbe hablar con los medios de prensa.

Según Vallejo, “esta medida responde a una orden directa del fiscal general para evitar que se conozcan más detalles del caso”.

La legisladora también expresó su preocupación por la falta de imputación contra el exministro Carlos Fernández Valdovinos y otros administradores públicos que continuaron depositando fondos millonarios en la entidad financiera.

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A la lista de cuestionamientos sumó el cajoneamiento de causas como el desvío de 500.000 millones de guaraníes en la Municipalidad de Asunción, denuncias de la Contraloría sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), una reciente desestimación en un caso vinculado a Petropar y presuntos cambios de fiscales en una investigación sobre pornografía infantil.

Pedido de auditoría a la Contraloría

En paralelo al proceso de juicio político, Vallejo informó que ya ingresó por mesa de entrada ante la Contraloría General de la República una solicitud de fiscalización especial inmediata sobre los 2.500 millones de guaraníes asignados a gastos reservados de la Fiscalía en 2025.

De acuerdo con los datos expuestos por la diputada, más del 30% de ese monto se destinó a la contratación de recursos humanos y otro porcentaje a infraestructura, mientras que apenas el 5% se utilizó en tareas de vigilancia o investigación.

Vallejo advirtió que los gastos reservados habrían sido empleados como gastos corrientes para eludir los controles de Contrataciones Públicas, y se comprometió a presentar una denuncia penal contra Rolón en caso de que los auditores confirmen una mala utilización de los fondos.

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