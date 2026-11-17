Extrabajadores del Grupo Vázquez y ahorristas afectados se manifestaron en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir una respuesta urgente del Estado ante la falta de pago de sus indemnizaciones laborales, una situación que impacta de manera directa a unos 6.000 exfuncionarios.

Durante la movilización, los manifestantes instaron al Poder Legislativo y al Ejecutivo a dar celeridad a las iniciativas parlamentarias que buscan paliar el impacto financiero en las familias afectadas.

“Estamos pidiendo que el Gobierno se haga cargo de esta crisis económica, social y laboral. Exigimos que se trate con celeridad los proyectos de ley que ya están dentro de la Cámara”, expresó Verónica Barrios, extrabajadora de la empresa Itti.

Entre los puntos centrales del reclamo, los exfuncionarios enfatizaron la urgencia de no quedar sujetos a los tiempos judiciales de un eventual proceso de quiebra para percibir sus haberes, advirtiendo que dicha vía ordinaria podría extenderse, inclusive, por varios años.

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Como alternativa inmediata, plantearon la promulgación de una ley de emergencia que habilite el acceso a un crédito privilegiado destinado a cubrir las liquidaciones pendientes, fondos que el Estado podría recuperar posteriormente a través de los bienes del grupo empresarial que actualmente se encuentran embargados.

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Barrios advirtió sobre la crítica situación económica que atraviesan miles de hogares de cara al cierre de mes, al quedarse sin ingresos para afrontar gastos básicos y compromisos financieros.

“Que se pueda liquidar a los funcionarios, para que podamos tener esa plata y cubrir nuestras necesidades. Este fin de mes no vamos a cobrar un salario y no vamos a tener para poder pagar nuestras cuentas o comprar medicamentos”, remarcó.

Finalmente, los movilizados solicitaron que se arbitren los mecanismos necesarios para extender por el mayor tiempo posible la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS) para los exfuncionarios desvinculados, señalando la existencia de situaciones médicas de extrema vulnerabilidad.

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“Necesitamos que nuestro clamor sea escuchado, pues tenemos compañeras que están por dar a luz y compañeros con tratamientos oncológicos y que no pueden cortar eso”, concluyó la vocera.