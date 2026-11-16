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Economía
16 de noviembre de 2026 - 14:20

Otra empresa del Grupo Vázquez debe cerrar: Monchis comunica pausa operativa

Repartidores de Monchis en chaquetas rojas y mochilas, alineados en motocicletas sobre la carretera en un día despejado.
Repartidores de Monchis circulan en motocicletas por la ciudad. Foto: ilustrativa.Archivo

La plataforma de delivery nacional que había sido adquirida por el conglomerado propietario de Ueno Bank, comunicó oficialmente una pausa operativa. Al igual que otras empresas del Grupo Vázquez, Monchis quedó “descabezada” luego de la resolución de la entidad financiera y eran los propios funcionarios los que seguían manteniendo la operatividad para cumplir con los compromisos asumidos proveedores.

Por ABC Color
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Al igual que otras empresas que pertenecían al Grupo Vázquez y que ofrecían servicios como Muv, Uela, Vmedia y más, la aplicación de delivery comunicó el parate. “Con un profundo dolor, pero con la frente en alto, anunciamos que a partir de este momento la plataforma Monchis entra en una pausa operativa a nivel nacional”, comienza diciendo el comunicado publicado en sus redes sociales.

Lea más: Ueno sumó otros US$ 20 millones en fondos públicos al cierre de septiembre

La plataforma también recibía el soporte tecnológico de ITTI (dirigida por el ahora detenido César Astigarraga Lambaré), la cual también cesó sus operaciones y dejó de brindar el soporte tecnológico. “Nos vemos obligados a detener nuestros servicios debido a un apagón técnico en nuestra infraestructura de sistemas, derivado de circunstancias de fuerza mayor totalmente ajenas a nuestro compromiso y a nuestra voluntad de seguir adelante”, añade el texto sobre esta situación.

Repartidores de empresas como Pedidos Ya y Monchis se manifiestan frente a la Fiscalía General en Asunción.
Repartidores de empresas como Pedidos Ya y Monchis se manifiestan frente a la Fiscalía General en Asunción. Foto: archivo.

Bandera nacional

Antes de la llegada de la multinacional Pedidos Ya, Monchis se erigió como una de las primeras opciones en ofrecer el servicio tercerizado de repartos a diferentes locales a través de una aplicación. “A lo largo de nuestros más de 10 años de historia, vivimos un crecimiento sin precedentes en todos los sentidos. Nos enorgullece enormemente haber construido la app de todos los paraguayos, compitiendo de igual a igual en el mercado y operando con los más altos estándares internacionales”, agrega la despedida.

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Luego de la resolución de Ueno Bank, los trabajadores de la empresa quedaron en suspenso sin saber qué ocurriría con sus salarios, comisiones y otros pagos. Aún así, fueron los propios empleados los que continuaron operando para tratar de cumplir con los compromisos previamente asumidos con los proveedores.

Hombre con camiseta negra y abrigo oscuro de pie, mientras un oficial de policía en uniforme lo sostiene por el hombro.
Federico Miguel Vázquez Villasanti, dueño de Ueno Bank, preso en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción.

“Escribimos esta historia juntos, gracias a nuestros más de 900 repartidores, los verdaderos héroes que desafiaron el clima y las calles; a los más de 1.000 comercios aliados que nos confiaron el fruto de su trabajo; y a cada hogar paraguayo que nos eligió día a día”, añade la publicación.

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El comunicado agradece a los usuarios quienes siguieron utilizando la aplicación en las últimas dos semanas y en plena crisis financiera. “Fueron nuestra motivación para mantenernos de pie y firmes en nuestras posiciones ante la tormenta. En este último tiempo de crisis, hemos librado batallas difíciles para sostener el servicio, pero con liderazgo y compromiso inquebrantable logramos mantenernos operativos por todas las familias de la comunidad Monchis”, indica el texto.

La despedida

La misiva concluye agradeciendo al equipo de trabajo y los colaboradores que se quedaron. “Con una resiliencia y una lealtad que nos llenan de orgullo, ustedes sostuvieron este barco y nos acompañaron hasta el último instante viable. Caímos como gigantes porque peleamos y no nos rendimos, hasta donde la realidad material y tecnológica nos lo permitió”, afirma la carta.

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También piden a las autoridades justicia para todas las personas afectadas por la situación. “Esperamos, de corazón, que las autoridades pertinentes puedan resolver pronto este quebranto a nivel país que vivimos todos los afectados, el cual hoy paraliza injustamente a tantas familias trabajadoras”, exhorta

Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero. EFE/ Juan Pablo Pino.
Personas que tenían sus ahorros en el intervenido Ueno bank, protestan frente a la sede del Banco Central de Paraguay exigiendo la devolución de la totalidad de su dinero. EFE/ Juan Pablo Pino.

“La tecnología se puede apagar, pero la inmensa comunidad y el talento que forjamos trascienden todo tiempo de adversidad. Por eso, esto no es un adiós definitivo. Es un hasta pronto......Gracias por tanto, Paraguay”, finaliza el texto.

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Hasta ahora están detenidos nueve ex directivos de Ueno Bank y sus empresas vinculadas, incluidos al exCEO; Miguel Vázquez y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. El caso también tuvo consecuencias políticas cómo la destitución vía juicio político de Santiago Peña de la presidencia de la República y su posterior imputación, detención y encarcelamiento en el penal militar de Viñas Cue.

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