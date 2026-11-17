Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Municipalidad de Fernando de la Mora se manifestaron hoy ante la falta de pago de salarios que la administración municipal adeuda a los funcionarios. Pese a la situación, los trabajadores son obligados a cumplir con sus tareas de control de tránsito en las calles.

Los afectados manifestaron que llevan más de cuatro meses sin cobrar sus haberes. Lamentaron que muchos de los trabajadores están siendo afectados en su salud física y mental a causa del retraso.

“Muchos de nuestros compañeros ya no tienen qué comer. Algunos enfermaron y están en los hospitales, mientras que otros tienen problemas de depresión. Ya no tenemos recursos y necesitamos que por lo menos nos paguen un mes de salario para poder seguir viniendo. Nunca vivimos una situación similar”, lamentó Norberto Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores.

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Según comentaron los afectados, la administración municipal arrastra una deuda millonaria que asciende a G. 75.000 millones, a lo que se suman los gastos corrientes, es decir, el pago de salarios de los más de 1.300 funcionarios que no perciben sus haberes desde el mes de agosto.

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“Responsabilizamos al exintendente Alcides Riveros, el responsable de desvalijar la Municipalidad de Fernando de la Mora y dejar una tremenda deuda. Recorrió todo el país para ahora querer unir a la oposición. Este señor debe ser denunciado ante la Fiscalía”, acusó Méndez.

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Aprueban condiciones de préstamo

Por otro lado, los concejales sesionaron este martes para aprobar las condiciones de un préstamo de G. 3.000 millones solicitado por el Ejecutivo Municipal para iniciar aparentemente el pago de salarios de los trabajadores.

La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la sesión extraordinaria llevada adelante en la sala de la Junta Municipal.

La presidenta de la Junta Municipal, Rosa Benítez de Franco (PLRA), mencionó que con el préstamo se estaría regularizando de manera parcial el pago de salarios de los funcionarios. Agregó, además, que los problemas financieros se irán subsanando conforme pasen los meses.

Intentamos hablar con Alcides Riveros, actualmente presidente del PLRA, con respecto a los cuestionamientos a su gestión como intendente de Fernando de la Mora, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Estamos abiertos a que pueda referirse a los reclamos.