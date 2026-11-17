Ayer, lunes, Luz Maribel Candado, quien fue coordinadora del personal doméstico de la residencia presidencial Mburuvicha róga, durante gran parte del gobierno del expresidente Santiago Peña, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el exmandatario y contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, alegando haber sido víctima de coacción grave y la violación de sus derechos humanos.

Candado fue despedida de Mburuvicha róga luego de ser acusada de haber hurtado dinero en efectivo que supuestamente desapareció de la casa presidencial. Tanto la coordinadora como miembros de su familia –entre ellos su hijo menor de edad– fueron sometidos a interrogatorios con polígrafo por parte de personal militar. La Presidencia de la República nunca denunció formalmente la presunta desaparición del dinero.

Poco antes de su despido, Candado había reportado a sus jefes la aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en la casa presidencial.

Fiscalía cita a Candado y familiares

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien representa a Luz Candado, comentó que su clienta y varios miembros de su familia ya fueron citados por la fiscal Sonia Sanguinés a declarar en el marco de la denuncia presentada.

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Omitió especificar cuándo y dónde deberán declarar por “motivos de seguridad”.

Agregó que la causa abierta contra el expresidente Peña y el fiscal general Rolón está caratulada provisoriamente como “sobre hechos punibles a determinar” y enfatizó que la denuncia podría ser ampliada a otras personas, entre ellas la ex primera dama Leticia Ocampos y los militares que llevaron adelante los interrogatorios.

Catorce meses sin investigar

Los hechos relatados por Luz Candado al público el 15 de septiembre de 2025 fueron denunciados ante la Fiscalía por abogados y por legisladores opositores semanas después. Sin embargo, en los siguientes 14 meses la Fiscalía no impulsó una investigación.

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Candado recién fue citada a declarar el pasado 6 de noviembre, luego de que fuera abierta una causa contra el expresidente Peña - quien sería destituido ese mismo día - relacionada con el colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

La mujer también alega haber sufrido un deterioro en su estado de salud a consecuencia del hostigamiento que ha recibido desde que hizo pública su denuncia.